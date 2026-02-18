Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”

Gabriela Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului, a dezvăluit în emisiunea Dan Capatos Show adevărul dureros din spatele divorțului. Regina Întunericului a încercat să salveze relația, însă un viciu ascuns al fostului soț a făcut imposibilă împăcarea. Chiar și cu dorința de a păstra familia unită, Gabriela a fost nevoită să pună binele copiilor pe primul plan. CANCAN.ro are toate detaliile!

Gabriela a explicat că fostul soț nu s-a implicat deloc în creșterea copiilor după separare. Ea a preluat toate responsabilitățile, asigurându-le acestora educația și siguranța. Lipsa soțului o afectează, dar antreprenoarea susține că a luat decizia corectă pentru binele familiei. Vezi emisiunea integrală aici!

Gabriela Lucuțar, față în față cu fostul soț

Regina Întunericului a mărturisit că ultima întâlnire cu fostul ei soț a avut loc în luna decembrie. Atunci, el se afla în zona unde aceasta are firma de pompe funebre și a decis să treacă „la o cafea”. Cum era de așteptat, Gabriela l-a întrebat de ce nu își caută copiii, care au nevoie de tatăl lor, dar bărbatul nu a avut un răspuns clar pentru absența fizică și emoțională din viața micuților.

„Mi-a spus că nu este pregătit. Poate este într-o relație, nu știu. Nu mai știu nimic despre el, nu m-am interesat și nu vreau să fac asta. Când a trecut pe la mine pe la firmă, în decembrie, am încercat să discut. A trecut el pe la firmă. Prima mea întrebare a fost de ce nu vine la copii și de ce nu se ocupă de ei. Ce mi-a răspuns? A zis că nu are niciun răspuns. Eu pot să fiu și lucidă și să gândesc prin prisma faptului că nu a dorit să divorțeze, nu se aștepta nici el, dar nici eu. Dar nu există, așa ceva nu este de acceptat. Indiferent de ce a fost între noi și am divorțat ca oameni maturi, niciodată nu folosești copiii ca și… (n.r. răzbunare pe fostul partener).”

Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț

Afacerista a încercat să mențină relația funcțională, chiar și în momentele critice, inclusiv în timpul sarcinii cu fiul lor, atunci când și-a dorit prima oară să divorțeze. Regina Întunericului spune că viciul fostului soț a fost prea mult pentru cât a putut suporta atunci. Cu toate astea, Gabriela a decis să-l ierte și meargă mai departe

„Când eram însărcinată cu băiatul, a fost a doua oară când voiam să divorțez. Nu contează (n.r. ce a fost), nu vreau să îl denigrez. Nu m-a bătut niciodată, nu m-a jignit niciodată, nu a fost cel mai rău bărbat. Avea alte… vicii. Nu droguri. Eu nu am putut să mai accept asta. Dacă am acceptat atunci, a fost pentru copii. Eu aflasem, mai demult, dar nu îl credeam pe tata când îmi spunea să am grijă… Posibil (n.r. altă femeie în viața soțului ei). Eu nu accept așa ceva. Dar nu mai puteam să continui așa. Așa ceva nu este de acceptat indiferent de ce a fost între noi. Acum nu mai este nimic între noi. Noi am divorțat ca niște oameni maturi.”

