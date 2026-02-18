Acasă » Exclusiv » Puya vine la Dan Capatos Show și face dezvăluiri de senzație. De ce s-a amânat turneul “Adevărul gol-goluț”+ Detalii din culisele Eurovision

În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. Puya, unul dintre cei mai apreciați rapperi din România, va intra în direct pentru a explica motivele pentru care turneul lui programat pentru primăvara aceasta s-a anulat. Rapperul va dezvălui în cadrul emisiunii, la CANCAN.RO, ce l-a determinat să ia această decizie neașteptată care i-a dezamăgit pe fanii săi, dar și cum au reacționat aceștia la vestea amânării turneului. În plus, în cadrul ediției de astăzi și Mihai Trăistariu va intra în direct pentru a comenta subiectul momentului în muzica românească: selecția Eurovision. 

Emisiunea moderată de Dan Capatos este cunoscută pentru invitații săi surpriză, declarațiile fără perdea și elucidarea misterelor din showbiz. În această seara, publicul va fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă cu turneul rapperului Puya, după ce acesta a făcut anunțul de ultimă oră! Artistul a spus că nu va mai avea loc turneul ce era programat pentru luna martie. Ce se va întâmpla cu biletele deja achiziționate și când sau dacă se va reprograma turneul, aflați în această seară de la 18.00.

Publicul s-a obișnuit deja cu intervențiile incendiare și subiectele fierbinți dezbătute în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.RO. În ediția din această seară Puya va fi prezent în platoul emisiunii pentru a vorbi, printre altele și despre amânarea turneului său. Spectacolul care era programat inițial pentru luna martie s-a amânat pentru toamnă.

„Aș vrea să amân turneul „Adevărul gol-goluț până în toamnă pentru că este un început de an dificil pentru multă lume. Eu îmi doresc ca evenimentul acesta să se desfășoare așa cum l-am visat eu. Până atunci o să am timp să pun la punct tot ce ține de organizare, iar lumea să își mai revină din mișcările acestea care se întâmplă vertiginos la noi în țară.

Haideți să facem în felul următor. Cine și-a cumpărat bilete, poate să le păstreze sau, dacă dorește, îi dăm banii înapoi, dar turneul „Adevărul gol-goluț” se va desfășura undeva în luna octombrie, noiembrie, revenim cu datele. Vă pup și vă mulțumesc de susținere!”, spunea Puya pe pagina sa. Acum artistul va dezvălui motivul pentru care a luat această decizie drastică și ce surprize pregătește pentru revenirea din toamnă.

Mihai Trăistariu vorbește despre alegerea juriului

De asemenea, va fi prezent în platou și Mihai Trăistariu. După ce au fost anunțați cei 12 semifinaliști Eurovision, 10 aleși de juriu și 2 surpriză, intrați în competiție în urma wildcard-urilor, lupta pentru a reprezenta România pe scena internațională devine tot mai strânsă. Mihai Trăistariu, care a ajuns în finala concursului în anul 2006 și a ieșit pe locul al patrulea, vine în platou și vorbește despre alegerile juriului legate de cei 12 semifinaliști, dar și despre cine crede el că este mai potrivit să reprezinte România.

Subiecte momentului din showbiz vor fi dezbătute astăzi în emisiune. Nu ratați întâlnirea cu Dan Capatos din această seară, de la ora 18:00 pe YouTube, Facebook și TikTok.

