De: roxana tudorescu 18/02/2026 | 14:56
CANCAN.RO a aflat unde se va filma Asia Express 2026. Decizia neașteptată a producătorilor de la Antena 1
Avem vestea momentului pentru fanii Asia Express! După a ieșit la iveală primul concurent din nou sezon al emisiunii, Gabriel Torje, CANCAN.RO a aflat țara în care se vor desfășura filmările. Nu, nu este vorba despre locațiile cu care v-ați obișnuit precum Vietnam, Filipine, Mexic sau Turcia. La asta chiar nu te așteptai!

Asia Express este show-ul care reușește să se mențină în topuri încă de când a apărut. Românii așteaptă cu nerăbdare fiecare sezon și stau lipiți de ecrane când acțiunea începe. De la momente tensionate în care vedetele sunt puse, până la probe dificile care scot caractere la iveală și locații care lasă publicul mască, toate aceste aspecte au reușit să capteze atenția românilor în fiecare sezon.

Decizia neașteptată a producătorilor de la Antena 1

Așa cum v-am obișnuit, venim cu informații exclusive pe care le așteptați cu nerăbdare. CANCAN.RO a aflat că producătorii show-ului și-au făcut treaba foarte bine și de această dată, iar locația aleasă este cu mult peste așteptări. Cu toate că aprobările sunt mai greu de obținut, confrom surselor noastre, noul sezon Asia Express se va desfășura în China.

Această schimbare radicală de cultură va fi cu siguranță apreciată de public și îi va pune pe concurenți în situații neașteptate și complet diferite față de cele din sezoanele anterioare.

Pe lângă schimbarea de peisaj care vine cu siguranță la pachet cu succesul, nu putem să nu observăm strategia din spate. Dacă poziția de fotbalist a fost pe placul publicului în sezonul trecut, Dan Alexa și Gabi Tamaș reușind să facă deliciul telespectatorilor și să plece acasă cu marele premiu, următoarea mutare a fost clară: sezon nou, fotbalist nou. Astfel, producătorii au găsit punctul ”sensibil” al telespectatorilor și au plusat.

Gabi Tamaș și Dan Alexa
Gabi Tamaș și Dan (sursă – social media)

De-a lungul timpului, Gabriel Torje a mai fost dorit în proiect, însă a refuzat participarea din diverse motive. În sezonul anterior, el ar fi putut face parte din show dacă accepta să formeze o echipă cu Gabriel Tamaș, însă nu a fost de acord cu această variantă.

E clar! Producătorii mizează pe popularitatea fostului fotbalist. Momentan nu se știe cine va fi partenerul lui, dar cu siguranță atenția va fi asupra lor.

