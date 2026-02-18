Acasă » Știri » Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimile de la Dubai. Câte puncte și câți bani a primit

Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimile de la Dubai. Câte puncte și câți bani a primit

De: Irina Vlad 18/02/2026 | 14:34
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimile de la Dubai. Câte puncte și câți bani a primit
Jaqueline Cristian/ sursă foto: Profimedia

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 39 WTA)  este out de la turneul WTA de la Dubai. Românca a pierdut în fața rusoaicei Mirra Andreeva, câștigătoarea turneului de la Dubai din 2025. Tânăra de 18 ani a fost supranumită „sosia Sharapovei”. 

Miercuri, 18 februarie 2026, Jaqueline Cristian a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA Dubai. După ce a trecut de primele meciuri cu Petra Marcinko și Ella Seidel, românca a dat de rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 mondial, a 5-a favorită a acestui turneu și campioană en-titre a competiției.

Jaqueline Cristian/ sursă foto: Profimedia

Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian la WTA Dubai 2026

Jaqueline Cristian s-a luptat până la ultimul punct cu rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 mondial, însă, după un duel care a durat aproape două ore, adversara româncei s-a impus cu scor 7-5, 6-3.

După participarea la WTA Dubai, Jaqueline Cristian este mai bogată cu 49.250 de dolari + 120 de puncte în clasamentul WTA, urcând 7 poziții, până la locul 32 – cel mai bun loc în clasament din cariera ei.

Tot miercuri, 18 februarie, Sorana Cîrstea (locul 32 WTA, singura româncă rămasă în competiție după eliminarea Gabrielei Rusu în primul tur) joacă optimile de finală la WTA Dubai. Adversara româncei este Alexandra Eala (20 de ani, locul 47 WTA), din Filipine. Nu este prima dată când cele două se duelează. S-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid, în 2024, iar atunci s-a impus românca – scor 6-3, 6-7, 6-4. Meciul dintre Sorana Cîrstea și Alexandra Eala este ultimul meci al zile și a fost programat începând cu ora 18:30.

Alexandra Eala (20 de ani) e considerată e considerată un star în devenire. Anul trecut, la turneul WTA 1000 de la Miami, ea a ajuns în semifinale după ce le-a învins pe Madison Keys și Iga Swiatek.

Dacă trece de acest meci, proaspăt câștigătoarea de la Transylvania Open 2026 s-ar putea alege cu un cec în valoare de 98.000 de dolari. Pentru calificarea din turul al doilea, românca a primit 26.000 de dolari și 67 de puncte în clasamentul WTA.

WTA Dubai are loc în perioada 15-21 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $4.088.211. Campioana en-titre este Mirra Andreeva.

Gică Hagi renunță la acțiunile pe care le are la Farul Constanța! Care este motivul și cine le va prelua

Nu e o glumă! Ea este sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026: a primit deja peste 1.000 de propuneri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren
Știri
Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren
Sportiv celebru, găsit mort în propria lui casă. Scena la care polițiștii au fost martori e desprinsă din filmele de groază
Știri
Sportiv celebru, găsit mort în propria lui casă. Scena la care polițiștii au fost martori e desprinsă din…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×