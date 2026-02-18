Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimile de la Dubai. Câte puncte și câți bani a primit

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 39 WTA) este out de la turneul WTA de la Dubai. Românca a pierdut în fața rusoaicei Mirra Andreeva, câștigătoarea turneului de la Dubai din 2025. Tânăra de 18 ani a fost supranumită „sosia Sharapovei”.

Miercuri, 18 februarie 2026, Jaqueline Cristian a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA Dubai. După ce a trecut de primele meciuri cu Petra Marcinko și Ella Seidel, românca a dat de rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 mondial, a 5-a favorită a acestui turneu și campioană en-titre a competiției.

Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian la WTA Dubai 2026

Jaqueline Cristian s-a luptat până la ultimul punct cu rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 mondial, însă, după un duel care a durat aproape două ore, adversara româncei s-a impus cu scor 7-5, 6-3.

După participarea la WTA Dubai, Jaqueline Cristian este mai bogată cu 49.250 de dolari + 120 de puncte în clasamentul WTA, urcând 7 poziții, până la locul 32 – cel mai bun loc în clasament din cariera ei.

Tot miercuri, 18 februarie, Sorana Cîrstea (locul 32 WTA, singura româncă rămasă în competiție după eliminarea Gabrielei Rusu în primul tur) joacă optimile de finală la WTA Dubai. Adversara româncei este Alexandra Eala (20 de ani, locul 47 WTA), din Filipine. Nu este prima dată când cele două se duelează. S-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid, în 2024, iar atunci s-a impus românca – scor 6-3, 6-7, 6-4. Meciul dintre Sorana Cîrstea și Alexandra Eala este ultimul meci al zile și a fost programat începând cu ora 18:30.

Alexandra Eala (20 de ani) e considerată e considerată un star în devenire. Anul trecut, la turneul WTA 1000 de la Miami, ea a ajuns în semifinale după ce le-a învins pe Madison Keys și Iga Swiatek.

Dacă trece de acest meci, proaspăt câștigătoarea de la Transylvania Open 2026 s-ar putea alege cu un cec în valoare de 98.000 de dolari. Pentru calificarea din turul al doilea, românca a primit 26.000 de dolari și 67 de puncte în clasamentul WTA.

WTA Dubai are loc în perioada 15-21 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $4.088.211. Campioana en-titre este Mirra Andreeva.

