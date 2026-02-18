Acasă » Știri » Ce este venitul minim de incluziune. Cum se calculează și cine îl primește

De: Denisa Crăciun 18/02/2026 | 15:22
Venitul minim de incluziune sau beneficiul de asistență socială pentru familiile defavorizate se aplică și în acest an. Acest ajutor este valabil complet din anul 2024. Cei care vor să li se acorde acest sprijin trebuie să depună câteva documente la serviciul public de asistență socială.

Venitul minim de incluziune se oferă persoanelor cu venituri mici și are scopul de a preveni sărăcia și reducerea excluziunii sociale. Acesta are două elemente principale pe care se bazează: sprijinul pentru pentru incluziune, care presupune finanțarea măsurii de prevenire a sărăciei, și ajutorul pentru familiile cu copii, pentru a putea beneficia de educație. VMI este o extindere a două contribuții anterioare: ajutorul soial și alocația pentru susținerea familiei.

Cum se calculează venitul minim de incluziune

În prezent, suma maximă pe care o oferă sprijinul pentru incluziune este în jur de 346 de lei pe lună pentru fiecare membru de familie. Pentru persoanele singure de peste 65 de ani, fără alte venituri, suma este mai mică: 504 lei pe lună. Pe de altă parte, în cazul sprijinului pentru familiile cu copii, venitul poate ajunge la aproximativ 879 de lei pentru fiecare membru al familiei.

Suma finală pe care aceștia o pot primi se calculează astfel: diferența între cuantumul maxim și veniturile ajustate ale familiei sau persoanei.

Cine primește ajutorul și cum îl pot solicita

Persoanele singure sau familiile cu o situație financiară precară, care au domiciliul sau reședința în România, pot depune o solicitare pentru a beneficia de venitul minim de incluziune. Nu doar cetățenii români pot primi acest ajutor, dar și străinii care locuiesc legal în țară, cetățenii UE/SEE și apatrizii cu protecție legală. Salariile, pensiile, chiriile și alte venituri sunt factorii care stabilesc eligibilitatea.

Cei care analizează și dau dreptul la sprijin sunt autoritățile locale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Persoanele care doresc să beneficieze de venitul minim de incluziune trebuie să depună dosarul cu documentele necesare la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei fiecărei localități.

Dosarul de solicitare trebuie să includă următoarele documente:

  • cererea standard de acordare
  • acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
  • documente care dovedesc venitul familiei
  • declarații pe proprie răspundere care să ateste veniturile și bunurile
  • alte documente prevăzute de autoritățile locale

