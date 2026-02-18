Bianca Drăgușanu, Adda și Ioana Ginghină, cu nervii întinși la maximum după ninsorile care au paralizat România: „Am rămas pe autostradă!”

Bucureștiul s-a trezit în această dimineață sub cod roșu de ninsori, iar mesajul RO-ALERT primit în jurul orei 4:20 a pus pe jar nu doar oamenii obișnuiți, ci și vedetele. În timp ce unii au pus mâna pe lopată, alții au rămas blocați pe drumuri sau au decis pur și simplu să nu mai iasă din pat. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cum au trăit celebritățile această dimineață cu orașul acoperit de zăpadă.

Stratul de zăpadă depus peste noapte în Capitală și Ilfov a ajuns la zeci de centimetri, iar autoritățile au recomandat evitarea deplasărilor cu autoturismul. Cu toate acestea, viața nu s-a oprit, iar vedetele au fost nevoite să improvizeze.

Unii au pus mâna pe lopată, alții au rămas în pat

Pentru Andrei Niculae, dimineața a început la zăpadă.

Fix acum sunt la zăpadă. De o oră dau zăpada și pare că nu se mai termină.Cel puțin aici, la mine, în Bragadirul, este iadul alb. În același timp e și frumos, să știi. N-am mai văzut zăpadă așa de când aveam 5 ani.

Cred că de când eram copil. Mi-ar fi plăcut să fiu copil acum, sau măcar să am niște copii cu care să mă joc afară la zăpadă. Dar cred că o să ne ajute vecinii. În schimb, mă tot gândesc dacă să iau mașina sau nu. Dacă să ies cu mașina sau să o las aici. Vă pup!, a declarat Andrei Niculae pentri CANCAN.RO.

Pentru ADDA, alarma nu a fost RO-ALERT-ul, ci realitatea de dimineață

Eu nici nu am auzit RO-ALERT-ul. Cătă s-a speriat. La 6 m-am trezit și am zis: noi nu mai ieșim de aici azi. Dar trebuia să mergem la radio, așa că ne-am montat. Cătă a dat, săracul, la zăpadă o oră jumate și am avut noroc că mașina lui e jeep și ne-a ajutat să ajungem la timp. A mea este acoperită total de zăpadă încă. Și oricum era riscant să plec cu ea, pentru că e sport și are tracțiune în spate. Important e că reușim să ne rezolvăm treburile și diseară o să-l ducem pe cel mic în parc să ne jucăm în zăpadă. Să ne bucurăm de fiecare zi, zic!, ne-a declarat ADDA.

Mihai Trăistariu a simțit direct efectele codului roșu, prins pe autostrada Soarelui, în drum spre București.

Eu sunt pe autostrada Soarelui, pentru că vin la București. Eu locuiesc în Constanța și vin la București. Am 11 emisiuni azi și mâine.

Și mă chinui de nu mai pot, pentru că am crezut că mergi cu 70-80, dar se merge cu 30-40 la oră. Autostrada este toată înzăpezită. N-au venit utilajele, nu s-au degajat, deși de ieri s-a anunțat că o să fie nu știu ce prăpăd. Deși puteau să degajeze sau să stea utilajele de dimineață pregătite. N-au stat, ca la români, normal, și automat, uite cum stăm pe autostradă, călcăm, bătătorim zăpada noi cu mașinile și atunci nu putem merge cu viteză. Și în loc de 3 ore fac 6 ore.

Asta e România!, a spus artistul pentru CANCAN.RO.

Bianca Drăgușanu, ferită de nămeți, nu rămâne indiferentă în fața problemelor societății

Bianca Drăgușanu a avut o perspectivă diferită, fiind protejată de garaj interior. Ea nu a avut nevoie să pună mâna pe lopată. Nemulțumirea a fost însă direcționată către autorități:

Am garaj interior. Mă bucur mult că autoritățile plătite își fac treaba ca de obicei și nimeni nu are de suferit! Trăiască Bolojan, mă-sa și Nicușor! România, țară de k**t! Repet, mie îmi place, pentru că nu mă afectează, deoarece am parcare interioară! Au uitat să pună taxă pe zăpadă.

Că, în rest, avem și pentru aerul «curat» pe care îl respirăm! Îmi vine să vomit pe acest guvern! Aceeași Mărie cu altă pălărie, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

Pentru Livia Graur, dimineața nu a început cu cafeaua, ci cu lopata

Prezentatoarea TV a fost nevoită să curețe zăpada din fața casei pentru a putea deschide poarta, iar apoi a ales metroul ca soluție sigură, după ce a realizat că mașina nu este o opțiune în condițiile date.

Dimineața am început-o la lopată… La mine, în curte, zăpada depășea jumătate de metru și, chiar dacă am știut că nu o să pot să iau mașina sub nicio formă, tot a trebuit să dau zăpada pe alee și în fața curții, să pot să deschid poarta. Am decis să iau metroul, pentru că e cea mai sigură variantă pe o vreme ca asta. Și drumul până acolo a fost o provocare, cu echilibristică, pentru că nici străzile și nici trotuarele nu au fost deszăpezite. Am rămas totuși surprinsă să văd foarte mulți oameni cu lopețile în mână. Nicio autoritate, în schimb… în tot drumul meu de 20 de minute, nu am întâlnit vreo mașină de deszăpezit ori vreun angajat al primăriei… probabil că iarna ne-a luat iar prin surprindere., ne-a dezvăluit prezentatoarea TV de la PRIMA.

Pentru Paula Seling, ninsoarea a adus întârzieri, dar nu și panică

Artista, care trebuie să ajungă la Baia Mare pentru a face parte din juriul festivalului „Starurile Viitorului”, a preferat să aștepte condiții mai sigure de drum înainte de plecare.

Chiar la această oră încă aștept să plec spre Baia Mare. Plănuiam să plec încă de la prima oră, pentru că sunt prinsă în juriul festivalului «Starurile Viitorului», însă am stat să văd starea drumurilor și să mă asigur că nu rămân înzăpezită pe undeva. Dar să nu fim atât de dramatici, sunt optimistă, pentru că este doar o ninsoare mai abundentă. În perioada copilăriei mele, majoritatea iernilor erau cu asemenea nămeți. Slavă Domnului că avem lopeți!, ne-a declarat artista.

Bella Santiago a rămas în casă

Și Bella Santiago s-a confruntat cu efectele vremii extreme din Capitală. Artista a povestit că zăpada i-a dat complet planurile peste cap și a fost nevoită să își petreacă ziua acasă.

„Frumos, mașina blocată, am rămas în casă. Nu am putut să merg la sală, s-a anulat filmarea și am stat cu fetița mea să facem om de zăpadă.”, ne-a spus artista.

Pentru Ioana Ginghină, dimineața a început în liniște, dar nu și pentru soțul ei

După mesajul RO-ALERT primit în toiul nopții, actrița a fost nevoită să renunțe la o parte din program, însă intervenția rapidă din soțului ei a făcut ca lucrurile să revină la normal.

Ziua a început perfect, aveam două ședințe foto și o programare la coafor și am renunțat la una dintre ședințele foto (asta la ora 4, când ne-a trezit RO-ALERT-ul). Apoi soțul a deszăpezit cu vecinii zona și, când m-am trezit la 9:00, era totul rezolvat: deszăpezit, cafeaua fierbinte, peisajul minunat, ne-a declarat vedeta.

Pentru actorul Andrei Coman, cunoscut din serialul „Lia, Soția soțului meu”, dimineața a fost una de acțiune, la lopată.

După o luptă cu zăpada încă de la primele ore ale zilei, actorul a mărturisit că ninsoarea „ca în povești” a venit la pachet cu multă muncă fizică.

Cum să fie. A fost superb la prima vedere, dezastruos la a doua, pentru că la mine în curte s-au rupt 6 brazi, plus încă unul în fața porții, fiecare mașină cu bradul ei sprijinit pe ea, adică haos. Partea bună e că doar s-a sprijinit, nu s-a strâmbat și am reușit să scap nevătămat, atât eu, cât mai ales mașina. A nins ca în povești. Sper ca povestea asta să aibă un final fericit. Încă dau zăpada. M-am trezit la 6:30, e ora 11. Dau cu lopata ca Făt-Frumos cu buzduganul., ne-a declarat actorul.

Nervi, umor și planuri anulate

Designerul Florin Burescu a avut parte de o dimineață tensionată:

O dimineață plină de nervi. Pe lângă faptul că mereu am urât frigul și zăpada, an la rând, când vedeam o vreme similară, amânam tot și nu ieșeam din casă. Ei bine, azi nu am putut și am avut și neșansa să plec la prima oră a dimineții, când străzile și parcările nu erau încă deszăpezite. Deși am norocul că mașina se află în garaj și nu sunt nevoit să dau la lopată, asta nu m-a ferit să nu mă ud la picioare și să mă murdăresc pe haine. În concluzie, o dimineață de îți vine să bați pe toată lumea, ne-a declarat acesta.

Capet a tratat situația cu umor

Marian Capet, fost concurent la Te Cunosc de Undeva și cunoscut drept hairstylistul vedetelor, a întâmpinat nămeții de afară cum știe el cel mai bine, cu umor!

Nu știu cum se descurcă restul oamenilor, dar eu încă mă mobilizez de două ore și nu reușesc! Sunt foarte supărat pe Elsa cu «Let it snow, let it snow», că n-a învățat geografie și se ninge prin orașe și nu exclusiv la munte! Când va mai cânta fetițele «let it snow» prin casă, duceți-le repede la munte să cânte acolo, să facă incantația acolo, să ningă doar acolo! Cât despre mine, mă lupt cu nămeții și mă duc ca Izaur la muncă pe jos, că mașina n-o deszăpezesc nici dacă trece zăpada în iunie, ne-a spus celebrul Hairstylist.

Emma de la ZU, ca o „panseluță” în fața nămeților

Pentru Emma Ștefan ( Emma de la ZU), dimineața a început cu nostalgie și s-a transformat rapid într-o mică operațiune de salvare

Vaiiii. Eu am ieșit ca o panseluță, profund atinsă de nostalgia copilăriei, când zăpada era practic locul nostru de joacă. Numai că am uitat că, pe vremea aia, aveam un RO-ALERT blând numit «părinți». Chiar stau și mă întreb ce pile aveau, ce superputeri aveau, pentru că reușeau cumva să facă poteci înaintea copiilor. Aveam în mâna stângă chiar și o cafeluță, gândindu-mă că cele 10 minute în plus petrecute în trafic îmi vor prinde bine. Șocul a fost când nu am văzut poarta. Când am reușit să dau cu mâneca gecii zăpada de pe poartă și era înțepenită, am tras de ea. nimic, moment în care am zis. «stai așa, e cazul să cer întăriri» și atunci am sunat la comandamentul meu de urgență, aka Tavi, care nu a înțeles de ce am nevoie de «lavalieră» la prima oră dimineții. Racleta era, de fapt, cuvântul, iar el era, de fapt, omul care trebuia s-o mânuiască. A fost prima dată când l-am trezit din somn să mă ajute să plec la radio, cred că a fost încântat că i-am dat ocazia să vadă cum arată prima ninsoare adevărată de anul ăsta. Eeeee. lasă, noi suntem bine, să ne gândim că-s alte persoane care trebuie să ajungă la medic, la părinți bolnavi și bătrâni. Suntem bine. Să ne bucurăm., a declarat Emma pentru CANCAN.RO.

Pentru influencera Anca Ciota, toată ziua s-a dat peste cap: grădinițe închise și zăpada până în ușă

După ce a descoperit că zăpada ajunsese aproape de ușa casei, iar grădinița a fost închisă pentru că nici cadrele didactice nu au reușit să ajungă, a fost nevoită să transforme ziua într-una petrecută acasă sau mai bine spus, în curte.

Ne-am trezit la ora șapte dimineața pentru că a sunat alarma cu mesajul de la RO-ALERT, așa că am sărit din pat de la prima oră și, când m-am uitat pe geam, zăpada era foarte, foarte mare, aproape de ușa de la intrare. Mașina era îngropată pur și simplu în zăpadă și, bineînțeles, a urmat mesajul de la grădiniță în care am fost anunțați că nici cadrele didactice nu au reușit să ajungă, așa că ne roagă să îi ținem pe cei mici acasă. Așa că această zăpadă ne-a dat toate planurile peste cap, ne-a ținut pe toți în casă, în casă, în ghilimele, pentru că acum ne pregătim să ieșim afară să dăm la lopată și să ne jucăm și să profităm de zăpada asta așa frumoasă, cu toții, toți trei., ne-a declarat Anca Ciota.

Pentru Carmen Negoiță, dimineața a fost una fără presiune, dar cu multă zăpadă de gestionat

Fără obligații urgente, influencera a ales să rămână acasă, după ce a realizat că ninsoarea grea, încărcată cu gheață, nu face lucrurile deloc ușoare.

Noi am hotărât să nu ne ducem la birou. A ajuns și maică-mea aseară și ne uitam dacă să dezăpezim sau nu. Dar, din fericire, n-aveam nimic programat și am stat acasă și zic că s-a nimerit la fix, că azi mi-am luat de administrative. Am zis că poate ies mai târziu să încerc să mai fac ceva, dar zăpada e foarte, foarte grea, pentru că e plină de gheață. Deci n-am făcut mare lucru, pentru că nici n-a trebuit să ajung urgent, ne-a spus Carmen Negoiță.

În schimb, Vladimir Tătaru a ales strategia retragerii.

I cancelled all my plans. Vremea asta m-a făcut să dorm 3 ore în plus. Acum, când m-am trezit, ceva din această vreme m-a invitat să mai stau în pat și să-mi fac un ditamai castronul de cereale cu lapte și să mă uit la un serial întreg, având în vedere că am decis că: VOI STA TOATĂ ZIUA ÎN PAT.”, ne-a mărturisit acesta.

Pentru Ionuț Varodi, cunoscut drept Bucătărașul Lulu, dimineața a început odată cu RO-ALERT-ul… și s-a încheiat cu o decizie clară: statul în casă.

Mulțumesc ISU pentru trezirea la 4:20, dar să știți că bucureștenii, când e vremea așa, anulează tot. Așa am făcut și eu, am anulat tot și rămân în casă. Pentru că nu… e zăpadă! N-ai pe unde trece. Doar să ne luăm schiuri, ne-a declarat Lulu Varodi.

