Larisa Uță a mărturisit prin ce chin a trecut în ultimele 5 zile la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat cu ea? „Îmi doream să plec”

De: Irina Vlad 18/02/2026 | 16:39
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor 2026/ sursă foto: captură video

După șase săptămâni petrecute în Republica Dominicană, Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România. În prima sa apariție publică, fosta ”faimoasă” a vorbit despre chinul prin care a trecut în ultimele 5 zile în competiție, dar și despre conflictul dintre ea și afaceristul Călin Donca. Cei doi nu s-au înțeles deloc și au avut o relația marcată de conflicte și neînțelegeri.

În ediția de sâmbătă, 14 februarie 2026, Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor 2026. După un duel tensionat cu Cristian Boureanu, unul dintre „prietenii” ei, concurenta a fost nevoită șă își facă bagajul și să se întoarcă în România.

Larisa Uță, adevărul despre Survivor România 2026

Privind în urmă, Larisa Uță se consideră mândră de evoluția sa în cele 6 săptămâni petrecute la Survivor. A luptat până la ultima fărâmă de energie să rămână în competiție, a îndurat foamea, a stat nedormită timp de 5 zile, suferințe care nu s-au comparat cu cea provocată de faptul că nu s-a integrat în tabăra ”Faimoșilor”. Încă de la începutul competiției, fosta concurentă a simțit că nu rezonează cu o parte din colegii ei, situație care i-a îngreunat și mai mult viața în junglă. De asemenea, ea a fost implicată în numeroase conflicte și schimburi de replici tensionate.

„A fost greu, nu este ușor. M-a durut cel mai tare condiția umană. A fost singura parte grea din această competiție. Suntem diferiți. M-a întrebat Adi dacă eu am crezut că eu sunt de vină pentru partea cu integrarea. Nu, nu am considerat asta și nu o să consider asta.

Sunt o persoană foarte prietenoasă, sociabilă, oriunde merg și cu oricine vorbesc, găsesc subiecte de discuție. M-a durut mai mult sufletul, partea musculară nu m-a durut deloc. Pe o perioadă de cinci zile, nu am mai dormit, nu am mâncat mai nimic. Îmi doream să plec”, a adăugat fosta concurentă de la Survivor.

Unul dintre conflictele serioase care au atras atenția s-a disputat între Larisa Uță și Călin Donca. ”Faimoasa” l-a acuzat pe afacerist că ar avea „bucurii” la colegele lui, Marina Dina și Roxana Condurache și că între cei trei ar fi existat mai multe tentative de apropiere intimă. Tensiunile dintre cei doi au luat sfârșit după ce Călin Donca a fost eliminat de la Survivor – după ce a căzut dintr-un palmier și s-a accidentat grav. După ce au îngropat securea războiului, Larisa Uță a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei adversar.

„Mă bucur din tot sufletul că este bine, că este sănătos, că nu mai este accidentat. Mă bucur din tot sufletul că este ok, că merge. În momentul în care a venit accidentat, din pădure, eu am fost cea care am strigat să cheme doctorul. Sunt chiar foarte bucuroasă că este ok”, a declarat Larisa Uță despre Călin Donca, la Știrile Antena Stars.

