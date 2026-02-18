TEST IQ | Dacă 13+6=16, 22+4=24, 80+2=82, atunci cât face 67 + 8 = ?

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO îți pune la încercare inteligența cu un puzzle care a făcut deja valuri printre pasionații de provocări logice.

La prima vedere pare o simplă serie de calcule, însă rezultatele afișate nu au nicio legătură cu matematica obișnuită.

Test IQ

În imagine apar câteva operații aparent banale: 13 + 6 = 16, 22 + 4 = 24, 80 + 2 = 82, iar ultima, 67 + 8, rămâne fără rezultat. Sarcina ta este să descoperi numărul lipsă, iar totul depinde de identificarea tiparului ascuns.

Puzzle-ul i-a pus în dificultate pe mulți, pentru că logica nu are legătură cu adunarea propriu-zisă.

Dacă 13+6=16, 22+4=24, 80+2=82, atunci cât face 67 + 8 = ?

Cei care au găsit răspunsul corect pot spune că au o capacitate excelentă de observare și o gândire analitică bine antrenată. Pentru cei care nu au reușit, oferim soluţia:

În fiecare dintre exemple, rezultatul nu reprezintă suma reală, ci o combinație între prima cifră a primului număr și al doilea număr. Astfel, 13 + 6 devine 16 pentru că se ia cifra 1 și se pune lângă 6. La fel, 22 + 4 devine 24, iar 80 + 2 devine 82.

Aplicând aceeași regulă, 67 + 8 se transformă în 68. Atât de simplu, dar în același timp suficient de subtil încât să inducă în eroare pe oricine nu este atent la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Iluzie optică | Doar un geniu poate identifica animalul ascuns în această poză

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 0