După câteva zile mai calde urmează -15 grade Celsius. Un nou val de ger în România

După episodul de ninsori abundente care a afectat o mare parte a țării în cursul zilei de miercuri, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor în următoarele două zile.

Totuși, spre finalul săptămânii, România va fi din nou traversată de un val de aer rece, care va readuce temperaturi negative accentuate, inclusiv nopți geroase în unele regiuni.

După câteva zile mai calde urmează -15 grade Celsius

România se confruntă în prezent cu cel mai intens episod de iarnă din sezonul 2025–2026, iar fenomenele specifice acestei perioade ar putea continua până aproape de sfârșitul lunii februarie.

„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, așa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

Avertizarea de Cod Portocaliu de ninsoare a fost prelungită până la ora 16:00 pentru județul Ilfov și municipiul București. În Capitală și zonele învecinate, ninsoarea va continua, deși cu intensitate mai redusă față de intervalul precedent.

Totuşi, stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri, existând posibilitatea de a se apropia de recordul înregistrat în 2008.

„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri”, adaugă Elena Mateescu.

Un nou val de ger în România

De asemenea, un alt Cod Portocaliu rămâne valabil până la ora 23:00 pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța. În aceste zone, se vor acumula 20–25 de centimetri de zăpadă, iar vântul va sufla cu 60–80 km/h, generând viscol puternic și zăpadă troienită, cu impact asupra vizibilității și traficului.

Tot până miercuri seară, ora 23:00, este în vigoare şi un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde rafalele pot atinge 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, în intervalul miercuri ora 23:00 – joi ora 10:00, sunt prognozate rafale de 70–90 km/h, asociate cu ninsoare viscolită.

Miercuri, temperaturile rămân scăzute în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime între -6 și 0 grade Celsius și minime nocturne între -8 și 1 grad. Joi și vineri, vremea va deveni ușor mai blândă, în special în vestul și sud-vestul țării, unde valorile termice pot urca până la 10–11 grade.

Cu toate acestea, de la sfârșitul săptămânii, o nouă masă de aer rece va determina o scădere accentuată a temperaturilor.

„De sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub -15… -10 grade, cu -5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase”, avertizează directorul ANM.

