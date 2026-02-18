România a exportat banane în valoare de 3.400.000 euro. Cum a fost posibil

România a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, iar asta arată o ușoară creștere a exportului de banane. Care este factorul care determină asta vezi mai jos.

Conform datelor Eurostat, exportul de banane în valoare de 3,4 milioane de euro sugerează o ușoară creștere. Acest fapt a surprins întreaga Europă, dar și pe noi. Exportul de banane din țara noastră mereu a fluctuat. În anii trecuți, în 2020 de exemplu, am înregistrat o scădere la 7,7 milioane de euro. Lucrurile s-au schimbat în 2021, astfel că a crescut la 14,5 milioane de euro.

România a exportat banane în valoare de 3.400.000 euro

Acum doi ani însă, datele arată că panta a fost iar în scădere, ajungând la 3,4 milioane de euro. Factorul care decide în ce direcție se îndreaptă exportul de banane este coacerea. Un horticultor din Ardeal a explicat că România stă bine la capitolul coacere, deoarece avem un spațiu potrivit pentru asta.

Bananele vin verzi, iar la noi în țară acestea se fac galbene, perfecte pentru a fi exportate. Centrele în care fructele ajung în procesul de coacere se află în mai multe orașe din țară. Locurile special amenajate sunt în București, Timișoara și Oradea.

„Dacă ne uităm pe statistici, vedem că România exportă banane. Este un șoc mare. Bananele vin verzi și trebuie coapte, iar România stă bine pe partea de camere de coacere și, practic, produce bananele așa”, a declarat horticultorul din Ardeal pentru ZF.

Câte tone de banane au fost exportate în 2024

Anul 2024 a fost un an bun din punct de vedere al exportului de banane. Chiar dacă s-au înregistrat scăderi, s-au exportat în jur de 3.700 de tone de banane. Asta înseamnă aproape 200 de camioane.

Apogeul a fost atins în anul 2021 atunci când exporturile au depășit 20.200 de tone, adică peste 1.000 de camioane. Acest lucru arată că în 2021 au fost exportate de până la cinci ori mai multe camioane pline decât în 2024.

În ce țări se exportă bananele din România

Conform rapoartelor date de Eurostat, cele mai multe banane ajung să fie transportate în țările vecine, adică în Ungaria și Republica Moldova. Chiar dacă sunt în cantități mai mici, bananele coapte din România ajung și mai departe: Polonia, Slovenia, Bulgaria, Cehia și Germania.

