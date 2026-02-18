Acasă » Știri » România a exportat banane în valoare de 3.400.000 euro. Cum a fost posibil

România a exportat banane în valoare de 3.400.000 euro. Cum a fost posibil

De: Denisa Crăciun 18/02/2026 | 17:41
România a exportat banane în valoare de 3.400.000 euro. Cum a fost posibil
Banane export

România a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, iar asta arată o ușoară creștere a exportului de banane. Care este factorul care determină asta vezi mai jos.

Conform datelor Eurostat, exportul de banane în valoare de 3,4 milioane de euro sugerează o ușoară creștere. Acest fapt a surprins întreaga Europă, dar și pe noi. Exportul de banane din țara noastră mereu a fluctuat. În anii trecuți, în 2020 de exemplu, am înregistrat o scădere la 7,7 milioane de euro. Lucrurile s-au schimbat în 2021, astfel că a crescut la 14,5 milioane de euro.

România a exportat banane în valoare de 3.400.000 euro

Acum doi ani însă, datele arată că panta a fost iar în scădere, ajungând la 3,4 milioane de euro. Factorul care decide în ce direcție se îndreaptă exportul de banane este coacerea. Un horticultor din Ardeal a explicat că România stă bine la capitolul coacere, deoarece avem un spațiu potrivit pentru asta.

Bananele vin verzi, iar la noi în țară acestea se fac galbene, perfecte pentru a fi exportate. Centrele în care fructele ajung în procesul de coacere se află în mai multe orașe din țară. Locurile special amenajate sunt în București, Timișoara și Oradea.

„Dacă ne uităm pe statistici, vedem că România exportă banane. Este un șoc mare. Bananele vin verzi și trebuie coapte, iar România stă bine pe partea de camere de coacere și, practic, produce bananele așa”, a declarat horticultorul din Ardeal pentru ZF.

Câte tone de banane au fost exportate în 2024

Banane export
Banane export

Anul 2024 a fost un an bun din punct de vedere al exportului de banane. Chiar dacă s-au înregistrat scăderi, s-au exportat în jur de 3.700 de tone de banane. Asta înseamnă aproape 200 de camioane.

Apogeul a fost atins în anul 2021 atunci când exporturile au depășit 20.200 de tone, adică peste 1.000 de camioane. Acest lucru arată că în 2021 au fost exportate de până la cinci ori mai multe camioane pline decât în 2024.

În ce țări se exportă bananele din România

Conform rapoartelor date de Eurostat, cele mai multe banane ajung să fie transportate în țările vecine, adică în Ungaria și Republica Moldova. Chiar dacă sunt în cantități mai mici, bananele coapte din România ajung și mai departe: Polonia, Slovenia, Bulgaria, Cehia și Germania.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Câte banane sunt în această poză, de fapt?

Cele 3 alimente care restabilesc echilibrul intestinal. Mihaela Bilic: „Un trio inedit!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Știri
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Știri
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×