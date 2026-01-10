Test IQ exclusiv pentru genii | Câte banane sunt în această poză, de fapt?

Acest puzzle simplu prezintă mai multe legături de banane aranjate în rânduri ordonate, dar numărarea exactă este mai dificilă decât pare. Provocarea ta este să descoperi câte banane sunt, de fapt, acolo în doar 25 de secunde!

Puzzle-urile cu fotografii în care apar obiecte sunt surprinzător de dificile, chiar și atunci când imaginea pare simplă. Provocarea este simplă: numără câte banane sunt în imagine în 25 de secunde. Aceasta prezintă un aranjament dens de banane galbene și strălucitoare, care formează un model îngrijit, asemănător unei grile.

Test IQ exclusiv pentru genii

La început, oamenii care au încercat acest puzzle au crezut că le pot număra într-o clipă. Dar ce s-a întâmplat? Provocarea nu s-a dovedit atât de ușoară. În mod surprinzător, oamenii nu au putut rezolva acest puzzle. Întrebarea nu este „Câte legături?”, ci „Câte banane sunt în total?”. Și aici se păcălesc mulți.

Provocarea ta este să calculezi numărul total de banane în doar 25 de secunde. Setează un cronometru și uită-te cu atenție la fiecare ciorchine înainte de a începe să faci calcule mentale.

Bananele par la fel, așa că, dacă parcurgi rapid imaginea, creierul tău ar putea rata detalii minuscule. Dacă ești sigur că poți face acest puzzle, atunci setează un cronometru pentru 25 de secunde și începe.

Cum rezolvi acest joc

Cea mai bună abordare pentru a rezolva acest puzzle este să scanezi metodic. Începe din colțul din stânga sus și treci cu privirea, rând cu rând pe imagine. Fixează fiecare banană cu degetul sau cu un pix în timp ce numeri, pentru a evita să sari peste vreuna.

Bananele sunt poziționate atât de aproape încât curbele lor se suprapun ușor, iar asta te poate face să ratezi una sau să te îndoiești de numărătoare. Acordă o atenție mai mare aranjamentului. Unele banane ar putea fi pe jumătate ascunse sau ar putea apărea în spatele altora. Galbenul te poate face să numeri greșit. Nu încerca să te grăbești în timp ce numeri. Scanează imaginea cu ochi de vultur. Examinează fiecare mănunchi cu mare atenție.

Acest puzzle nu este un test obișnuit. Acesta este un test în timp real al capacității tale de observare. Rezolvarea acestui puzzle arată că ai un talent deosebit, creierul tău poate să recunoască tiparele, chiar și atunci când obiectele sunt numeroase și arată similar.

Timpul a expirat! Hai să facem dezvăluirea acum!

Câte banane sunt în imagine

Câte banane sunt? Să vedem dacă ai nimerit-o corect. În această imagine sunt 39 de banane. Uită-te la cele două legături (le-ai putea rata cu ușurință sau le-ai putea număra ca fiind un singur ciorchine).

