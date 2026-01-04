Acasă » Știri » Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate

De: Anca Chihaie 04/01/2026 | 09:35
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare iluzie optică

Provocarea ta este să găsești numărul diferit în doar 7 secunde. Studiile arată că astfel de puzzle-uri cu iluzii optice stimulează creierul și ajută la îmbunătățirea memoriei, concentrării și gândirii critice. Deși pare simplu la prima vedere, acest tip de exercițiu pune serios la încercare atenția și viteza de procesare.

Iluziile optice sunt dificile tocmai pentru că mintea noastră se lasă păcălită de tiparele repetitive. Creierul tinde să ignore micile diferențe, însă dacă te oprești o clipă și te concentrezi, își „resetează” atenția și începe să caute elementul care nu se potrivește. Acesta este motivul pentru care astfel de provocări sunt considerate un adevărat antrenament pentru creier.

Dacă ai reușit să identifici numărul 63, aflat în coloana a 16-a din partea dreaptă a imaginii, felicitări ai reflexe vizuale excelente! Dacă nu, nu te descuraja: exercițiul constant face diferența. Rezolvarea zilnică a unor astfel de puzzle-uri te poate ajuta să-ți îmbunătățești atenția și agilitatea mentală. Distribuie provocarea și prietenilor pentru a vedea cine are cei mai buni „ochi de vultur”.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

