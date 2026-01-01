Acasă » Știri » Testul începutului de 2026 | Care dintre aceste 3 familii nu este reală?

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 12:06
Conform cercetărilor recente, relațiile sociale pot influența sănătatea la fel de mult ca obiceiurile alimentare sau activitatea fizică. Adultii care se confruntă cu izolare socială prezintă un risc crescut de inflamații în organism, similar cu cei care nu practică sport în mod regulat. Descoperirile sugerează că legăturile interumane joacă un rol esențial nu doar în starea emoțională, ci și în sănătatea fizică.

Pe fondul acestor concluzii, specialiștii în psihologie și sociologie au propus metode vizuale prin care oamenii își pot analiza relațiile familiale și modul în care acestea le-au influențat personalitatea. Una dintre metodele folosite implică interpretarea unor imagini ce prezintă diferite tipuri de familii. Participanții sunt rugați să identifice care dintre familii nu pare a fi „reală”, iar răspunsul lor poate dezvălui atitudinea generală față de familie și legături interpersonale.

Care dintre aceste 3 familii nu este reală?

Prima familie prezentată în test arată o mamă ținându-și copilul de mână, în timp ce tatăl pare distant. Imaginea sugerează protecție din partea unui adult și neimplicarea celuilalt, indicând dinamici familiale complexe, în care nu toate relațiile sunt echilibrate sau armonioase. Persoanele care aleg această imagine ca fiind „falsă” tind să nu fie orientate spre modelul tradițional de familie. În loc să se concentreze pe legăturile biologice, acestea dezvoltă relații apropiate cu prietenii și caută să aducă bucurie și sprijin oamenilor din jur. În esență, familia nu trebuie să fie neapărat tradițională pentru a influența pozitiv viața unei persoane.

Cea de-a doua familie este reprezentată de un grup în care adulții nu interacționează cu copilul și nu există semne evidente de conexiune sau afecțiune între membrii săi. Imaginea poate fi percepută ca un grup de străini care merg împreună, fără a exista legături reale. Cei care identifică această familie ca fiind „falsă” demonstrează o orientare puternică spre familie, cu valori bazate pe încredere, protecție și grijă pentru ceilalți. Alegerea acestui grup indică faptul că persoanele apreciază coeziunea familială și percep cu ușurință semnele de detașare sau lipsă de afecțiune între membrii unei familii.

A treia familie, prezentată ca fericită și armonioasă, include părinți care se îmbrățișează și țin copilul de mână. Imaginea simbolizează unitatea și afecțiunea, dar poate fi aleasă ca „falsă” de cei care au crescut într-un mediu familial disfuncțional. Acești participanți întâmpină dificultăți în a avea încredere în oameni și în a interacționa natural cu ceilalți, iar imaginea unei familii fericite poate părea iluzorie sau greu de atins. Alegerea lor reflectă experiențele trecute și influența puternică a mediului familial asupra percepției lor asupra relațiilor.

