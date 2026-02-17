Cel mai dăunător iaurt din supermarketurile românești. Majoritatea românilor îl cumpără

Iaurtul este, în general, considerat un aliment sănătos, fiind recomandat în diete, meniurile copiilor și regimurile pentru digestie. Acest lucru se datorează conținutului său bogat în proteine, calciu și culturi lactice benefice care susțin sănătatea intestinală, potrivit CSID.

Totuși, nu toate produsele etichetate ca „iaurt” aduc aceleași beneficii. Unele variante disponibile pe rafturile supermarketurilor din România sunt mult mai puțin sănătoase, în special iaurturile de tip „drink” foarte îndulcite sau cele care vin sub formă de mixuri cu bomboane ori cereale glazurate.

Aceste produse arată atractiv, cu pahare colorate și compartimente separate pline de toppinguri dulci. Ideea este să amesteci biluțele de ciocolată, cerealele crocante sau bomboanele cu iaurtul, obținând o combinație dulce și crocantă. Din păcate, odată adăugat toppingul, produsul nu mai este un iaurt simplu, ci devine mai degrabă un desert procesat, mult mai bogat în zahăr și calorii.

