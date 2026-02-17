Fanii lui Cătălin Măruță, în extaz după ce a semnat un nou contract: ”S-a învârtit bine”

Recent, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important din viața lui și a părăsit Pro TV. Însă, chiar dacă nu mai colaborează cu postul de televiziune, partenerul Andrei nu stă pe tușă. De curând, acesta a semnat un nou contract, iar fanii din mediul online au reacționat imediat.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026.

Fanii lui Cătălin Măruță, în extaz după ce a semnat un nou contract

Ei bine, deși nu mai face parte din „familia” de la Pro TV, Cătălin Măruță nu stă pe tușă. Acesta are și alte proiecte în desfășurare, iar recent a anunțat că a semnat un nou contract cu o companie de telefonie mobilă. Anunțul a fost făcut și în mediul online.

„Unele colaborări cresc în timp și devin mai mult decât proiecte. Devin relații construite pe încredere, pe oameni și pe valori comune. Iar când drumul merge mai departe, îți dai seama că nu e întâmplător. Mă bucur mult că povestea continuă prin campania „Potriveala Perfectă” un nume care, sincer, spune exact ce simt și eu despre parcursul nostru. Pentru că lucrurile cele mai frumoase apar atunci când există potrivire reală între oameni, între energie și între ceea ce construiești zi de zi”, a scris Cătălin Măruță, în mediul online, în dreptul unei fotografii în care apare semnând contractul.

Fanii au reacționat imediat când au văzut anunțul, iar reacțiile au fost împărțite. Unii se bucură pentru fostul prezentator TV și i-au urat succes în toate proiectele, în timp ce alții par că nu vor să mai audă de el și nu îl compătimesc deloc.

„Mult succes”; „Sunt foarte fericită pentru tine. Succes în continuare”; „Bravo, mă bucur pentru voi”; „Să fie cu mult noroc și la cât mai mulți ani în astfel de proiecte”; „Când potrivirea e naturală, continuitatea nu e întâmplătoare. Mulțumim pentru încredere”; „Super, bravo. Succes pe mai departe”, au transmis unii fani. „Nu-l vedem în emisiune, dar în reclame da”; „Este fix problema lui ce face și unde se duce nu interesează pe nimeni”; „Poate să semneze și cu Pompe Funebre bine că nu-l mai văd la TV”; „S-a învârtit bine. Nu mai avea audiență emisiunea sa, s-au prefăcut că-l dau afară și au inventat altceva. Când ai bani poți să te reinventezi ușor”; „Mie nu mi e milă de Măruță că are o grămadă de bani”, a fost și reacția celor care par că nu îl mai susțin pe Cătălin Măruță.

