Un băiețel de 3 ani din Tulcea a murit în condiții controversate. Mama minorului și concubinul femeii sunt în arest

Un caz de o gravitate extremă zguduie comunitatea din Tulcea, după ce autoritățile au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a mamei unui copil de trei ani și a partenerului acesteia, în urma morții violente a minorului. Ancheta penală vizează fapte încadrate la omor calificat prin cruzimi și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra.

Copilul a fost găsit decedat într-o locuință din comuna Turda, iar primele verificări au conturat un tablou alarmant al condițiilor în care acesta și-ar fi pierdut viața. Investigațiile au indicat existența unor acte repetate de violență fizică exercitate asupra minorului pe o perioadă de timp prelungită. Potrivit datelor până în prezent în dosar, agresiunile ar fi fost produse în mod sistematic, într-un context marcat de consum de alcool și de lipsa oricărei intervenții pentru protejarea copilului.

Cum a murit băiatul de 3 ani

Examinarea medico-legală a evidențiat leziuni severe incompatibile cu supraviețuirea, inclusiv traumatisme la nivel cervical, precum și urme ale unor agresiuni repetate. Circumstanțele reconstituite de anchetatori indică faptul că minorul ar fi fost supus unor acte de violență fizică extremă, care au dus în final la deces. După producerea acestor evenimente, copilul ar fi fost transportat în interiorul locuinței și lăsat fără îngrijire medicală, deși starea sa impunea intervenție de urgență.

Autoritățile au stabilit că minorul se afla într-o stare de vulnerabilitate evidentă și depindea în totalitate de adulții responsabili de îngrijirea sa. Cu toate acestea, ancheta arată că nu au fost luate măsuri pentru a-i proteja integritatea fizică sau pentru a-i acorda ajutor medical. Lipsa intervenției și continuarea expunerii la agresiuni au contribuit decisiv la evoluția fatală a situației.

Descoperirea copilului decedat a fost făcută de tatăl concubinului, care atunci când a intrat în casă l-a găsit pe micuț fără suflare. Cercetările au inclus examinarea locuinței, evaluarea urmelor biologice, reconstituirea cronologică a evenimentelor și analiza relațiilor dintre persoanele implicate.

”Dimineaţă când am intrat l-am găsit mort. În pat, mort. Şi m-am uitat mai bine la el şi avea buzele negre şi pete galbene pe obraz şi ei dormeau în partea cealaltă”, a spus tatăl concubinului.

