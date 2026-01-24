Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 32 de ani. Bolidul de lux în care se afla a luat foc

Jakli Monika, vedetă TV și fosta soție a sportivului MMA Gábor Boráros, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în sudul țării. Aceasta era din Slovacia și foarte îndrăgită de publicul din țară. Tragedia în care bolidul ei de lux s-a izbit de copaci, apoi a luat foc, s-a petrecut pe o șosea din țara sa natală, între localitățile Veľký Meder și Dolný Štá.

Influencerița din Slovacia se afla la volanul unui autoturism de lux, un Maybach, care a ieșit de pe șosea din motive încă neclare și s-a izbit cu putere de mai mulți copaci aflați pe marginea drumului între localitățile Veľký Meder și Dolný Štál. Impactul a fost extrem de violent, iar mașina s-a rupt în bucăți, apoi a fost cuprinsă de flăcări la scurt timp.

Autoturismul a fost complet distrus, fiind rupt în mai multe bucăți în urma coliziunii. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului, însă au găsit-o pe șoferiță într-o stare critică. Femeia a fost transportată de urgență la spitalul din Dunajská Streda, unde medicii au încercat să îi salveze viața. Din păcate, rănile suferite au fost mult prea grave, iar decesul a fost declarat în primele ore ale dimineții.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a afla dacă au existat factori precum viteza excesivă sau condițiile de drum.

Jakli Monika avea 32 de ani și era o prezență foarte cunoscută în mediul online, fiind model de fitness, influencer și fostă participantă la emisiuni de tip reality show. Pe rețelele de socializare, aduna mii de urmăritori, cărora le împărtășea detalii din viața sa personală, antrenamentele și proiectele profesionale.

În trecut, a avut o relație cu luptătorul MMA Gábor Boráros, cu care are o fetiță de trei ani. După anunțul morții sale, sportivul a transmis un mesaj prin care a cerut respect și discreție pentru familie. Comunitatea online și mai multe persoane publice au reacționat imediat, exprimându-și durerea și șocul față de dispariția prematură a Monikăi.

CITEȘTE ȘI: Doliu în televiziune! Celebra prezentatoare TV a murit din cauza unei boli nemiloase

Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător