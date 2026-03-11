Acasă » Știri » Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără el

Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără el

De: Anca Chihaie 11/03/2026 | 15:19
Prezentatorul TV Radu Vâlcan a părăsit România pentru a participa la filmările celei mai așteptate ediții a reality-show-ului „Insula Iubirii” în Thailanda, un angajament anual care îl ține departe de familie pentru o perioadă mai lungă. Această călătorie reprezintă un moment obișnuit în viața cuplului, însă separarea temporară implică adaptări importante în viața de zi cu zi a soției sale, actrița Adela Popescu.

Cei doi au format unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz-ul românesc, căsătorindu-se în 2015 și construind împreună o familie cu trei băieți. Deși prezența lui Radu este constantă în televiziune și pe ecranele românilor, în această perioadă el trebuie să facă față provocărilor legate de munca departe de casă, în timp ce Adela gestionează întreaga rutină a familiei singură.

Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii

Viața Adela Popescu în absența soțului este una intensă și organizată. Ziua începe devreme, cu pregătirea celor trei copii pentru școală și grădiniță, urmată de transportul celui mai mare dintre ei la autocarul pentru tabără. În continuare, actrița își continuă programul profesional, participând la emisiuni și întâlniri media, care necesită prezență și pregătire constantă. În ciuda acestor responsabilități, ea reușește să își mențină un echilibru între viața profesională și cea personală, acordându-și momente de relaxare acasă atunci când programul permite.

Vedeta i-a transmis un mesaj de dragoste soțului ei. Adela nu a putut să nu îi spună acestuia că totul merge de minune și că îi este dor de el.

„Mă pot descurca foarte bine singură. Doar că nu vreau. ❤️ @raduvalcan, ne e dor de tine!“, a transmis Adela Popescu pe Instagram.

Deși se descurcă foarte bine singură, separarea de Radu Vâlcan aduce cu sine un sentiment de dor, care se reflectă în modul în care își organizează activitățile. Gestionarea simultană a rutinei copiilor și a angajamentelor profesionale necesită multă atenție și energie, dar actrița își păstrează eficiența și responsabilitatea, demonstrând o abilitate remarcabilă de a echilibra viața de familie și cariera.

