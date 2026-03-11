Nouă regulă pentru românii care vor să radieze o mașină. Ce trebuie să faci obligatoriu înainte de a o scoate din circulație

Procedura de radiere a unui autovehicul din circulație a devenit semnificativ mai strictă pentru proprietarii din România, după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 7/2026. Actul normativ, aplicat din 25 februarie 2026, introduce o condiție esențială pentru cei care vor să renunțe la statutul de proprietar al unui vehicul: achitarea integrală a tuturor datoriilor către bugetul local. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale prin care autoritățile încearcă să crească gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale.

Până la adoptarea noilor reguli, radierea unui autovehicul era analizată în principal în raport cu obligațiile fiscale legate direct de acel vehicul. Proprietarul trebuia să demonstreze că nu are restanțe la impozitul auto sau la alte taxe asociate mașinii respective. Noua reglementare schimbă însă perspectiva și extinde verificarea la toate obligațiile financiare ale persoanei față de primăria de domiciliu.

Ce trebuie să faci obligatoriu înainte de a o scoate din circulație

Astfel, orice cerere de radiere poate fi respinsă dacă proprietarul are datorii restante la bugetul local, indiferent de natura acestora. Pot intra în această categorie impozitele pe locuințe, taxele locale neachitate, amenzi administrative sau alte obligații financiare stabilite de autoritățile locale. Practic, procedura de radiere devine condiționată de stingerea tuturor debitelor pe care contribuabilul le are în evidențele primăriei.

Noua regulă se aplică în special situațiilor de radiere la cerere, adică atunci când proprietarul solicită în mod voluntar scoaterea vehiculului din circulație. Printre cazurile în care această procedură este utilizată se numără retragerea mașinii din circulație pentru depozitare pe termen lung, casarea sau dezmembrarea vehiculului în centre specializate, precum și scoaterea definitivă a autovehiculului din România pentru a fi înmatriculat într-o altă țară.

De asemenea, radierea poate fi solicitată și în situații precum furtul mașinii sau transferul dreptului de proprietate către o altă persoană. În toate aceste cazuri, noua condiție fiscală devine obligatorie: solicitantul trebuie să dovedească faptul că nu mai are nicio datorie către administrația locală.

Reglementările privind termenele administrative rămân, în linii mari, neschimbate. Proprietarul are în continuare obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la efectuarea procedurii de radiere. Această declarație este necesară pentru actualizarea evidențelor fiscale și pentru încetarea obligației de plată a impozitului auto.

În ceea ce privește impozitul pe autovehicule, regula fiscală de bază se menține: obligația de plată încetează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care vehiculul a fost radiat. Cu toate acestea, noua ordonanță introduce o prevedere menită să descurajeze situațiile în care proprietarii radiază temporar mașinile pentru a evita plata taxelor.

Dacă un vehicul este radiat la cerere în timpul anului fiscal, iar proprietarul solicită reînmatricularea lui în anul următor, impozitul va fi datorat pentru întregul an în care autovehiculul revine în circulație. Prin această măsură, autoritățile încearcă să elimine practica radierilor temporare realizate doar pentru reducerea costurilor fiscale.

