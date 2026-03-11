Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă

Una dintre cele mai cunoscute artiste britanice, Ellie Goulding, traversează o perioadă plină de bucurie în viața personală. Cântăreața a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță. Este primul copil pe care artista îl are împreună cu actualul său partener, actorul Beau Minniear. Vestea a fost făcută publică chiar de către artistă prin intermediul unei postări în mediul online, unde a împărtășit momentul cu fanii săi din întreaga lume.

Nou-născuta a venit pe lume la începutul lunii martie, iar artista a ales să păstreze discret acest moment în primele zile după naștere. Ulterior, ea a publicat o imagine cu micuța, marcând astfel un nou capitol important din viața sa de familie. Apariția celui de-al doilea copil a adus multă emoție în familie, mai ales că artista a preferat să trăiască primele momente într-un cadru cât mai privat, departe de atenția publicului.

Ellie Goulding a născut!

Fetița este al doilea copil al cântăreței. Primul său copil, Arthur, în vârstă de patru ani, a devenit oficial frate mai mare. Băiatul a fost adus pe lume în timpul căsniciei artistei cu fostul soț, Caspar Jopling. Cei doi s-au căsătorit în anul 2019, iar în 2021 au devenit părinți pentru prima dată. După mai bine de patru ani de mariaj, relația lor s-a încheiat, iar despărțirea a fost confirmată public în 2024.

După divorț, artista și-a continuat viața personală într-un mod discret, concentrându-se atât pe carieră, cât și pe rolul de mamă. Relația cu actualul partener, Beau Minniear, a devenit cunoscută publicului în 2025, când cei doi au fost văzuți împreună la mai multe apariții publice. Ulterior, actorul a apărut și într-un proiect artistic al cântăreței, semn că legătura lor devenise deja una serioasă.

Povestea lor de dragoste a evoluat rapid, iar spre finalul anului 2025 artista a confirmat că este însărcinată. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment monden organizat la Londra, moment care a atras atenția presei internaționale și a fanilor.

În prezent, Ellie Goulding se bucură de noua etapă din viața sa, împărțindu-și timpul între carieră și familie. Venirea pe lume a celui de-al doilea copil marchează o schimbare importantă în viața artistei, care pare să se bucure de o perioadă liniștită alături de cei dragi.

