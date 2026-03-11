Acasă » Știri » Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor

Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor

De: David Ioan 11/03/2026 | 18:01
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor
Foto: Greater Manchester Police

John Eric Spiby, un bărbat de 80 de ani care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la Loteria Națională în 2010, a fost identificat ca fiind coordonatorul unei rețele de trafic de droguri evaluată la până la 288 de milioane de lire sterline.

Activitatea ilegală se desfășura în locuința sa dintr-o zonă rurală de lângă Wigan, potrivit informațiilor prezentate în fața Tribunalului Coroanei din Bolton.

Un pensionar care a câştigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO a fost condamnat la închisoare

În urma procesului, Spiby a fost găsit vinovat de conspirație la producerea și distribuirea de droguri din clasa C. De asemenea, a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind deținerea de arme de foc, deținerea de muniție și pervertirea cursului justiției. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 16 ani și șase luni de închisoare.

Judecătorii au stabilit că Spiby a avut un rol esențial în producerea a milioane de tablete contrafăcute, prezentate ca diazepam. Medicamentul, cunoscut și sub numele de Valium, este utilizat pentru tratarea anxietății, spasmelor musculare, convulsiilor și sevrajului alcoolic.

Mai mult, instanța a reținut că acesta „a furnizat spațiile și a ajutat la adaptarea spațiilor și la achiziționarea de utilaje” necesare fabricării drogurilor.

Judecătorul Clarke KC i-a transmis lui Spiby în momentul sentinței că, „în ciuda câștigului tău la loterie, ai continuat să trăiești o viață de infractor dincolo de ceea ce ar fi fost în mod normal anii tăi de pensionare”.

Ce s-a gândit să facă bătrânul cu suma de bani

Spiby a fost condamnat alături de fiul său, John Colin Spiby, precum și de Lee Drury și Callum Dorian.

Foto: Greater Manchester Police

Poliția a descris gruparea drept o organizație criminală care producea droguri la „scară industrială” și se ocupa și de furnizarea de arme de foc. De asemenea, în timpul procesului, instanța a aflat că Spiby Sr. s-a lăudat într-o conversație de grup că „Elon [Musk] și Jeff [Bezos] ar trebui să se teamă de ei”.

Avocatul său, Adam Kent KC, a susținut că Dorian ar fi fost „regizorul acestei operațiuni”, cel care organiza și coordona întregul mecanism. Totodată, Kent a menționat și „vechimea” armelor găsite în locuința clientului său, afirmând că unele ar proveni din perioada Primului Război Mondial.

Judecătorul a subliniat în repetate rânduri amploarea operațiunii, afirmând că probele l-au condus la concluzia că aceasta a fost „cea mai mare producție de droguri de această natură descoperită vreodată de poliție”.

CITEŞTE ŞI: Proaspăt eliberat din închisoare, Salim a ieșit la plimbare, pe Bd. Tomis din Constanța. A văzut o femeie în scaun cu rotile și a întrebat-o dacă are cont de Facebook și dacă dorește să îl cunoască mai bine. Ce a urmat depășește orice imaginație

Cum arată viața lui Vlad Pascu în spatele gratiilor. Noi detalii despre tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai: “Îl bate toată lumea, îl umilește”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
Știri
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal ...
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care ...
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e ...
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e de partea ei!
Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă
Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă
Vezi toate știrile