Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor

John Eric Spiby, un bărbat de 80 de ani care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la Loteria Națională în 2010, a fost identificat ca fiind coordonatorul unei rețele de trafic de droguri evaluată la până la 288 de milioane de lire sterline.

Activitatea ilegală se desfășura în locuința sa dintr-o zonă rurală de lângă Wigan, potrivit informațiilor prezentate în fața Tribunalului Coroanei din Bolton.

Un pensionar care a câştigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO a fost condamnat la închisoare

În urma procesului, Spiby a fost găsit vinovat de conspirație la producerea și distribuirea de droguri din clasa C. De asemenea, a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind deținerea de arme de foc, deținerea de muniție și pervertirea cursului justiției. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 16 ani și șase luni de închisoare.

Judecătorii au stabilit că Spiby a avut un rol esențial în producerea a milioane de tablete contrafăcute, prezentate ca diazepam. Medicamentul, cunoscut și sub numele de Valium, este utilizat pentru tratarea anxietății, spasmelor musculare, convulsiilor și sevrajului alcoolic.

Mai mult, instanța a reținut că acesta „a furnizat spațiile și a ajutat la adaptarea spațiilor și la achiziționarea de utilaje” necesare fabricării drogurilor.

Judecătorul Clarke KC i-a transmis lui Spiby în momentul sentinței că, „în ciuda câștigului tău la loterie, ai continuat să trăiești o viață de infractor dincolo de ceea ce ar fi fost în mod normal anii tăi de pensionare”.

Ce s-a gândit să facă bătrânul cu suma de bani

Spiby a fost condamnat alături de fiul său, John Colin Spiby, precum și de Lee Drury și Callum Dorian.

Poliția a descris gruparea drept o organizație criminală care producea droguri la „scară industrială” și se ocupa și de furnizarea de arme de foc. De asemenea, în timpul procesului, instanța a aflat că Spiby Sr. s-a lăudat într-o conversație de grup că „Elon [Musk] și Jeff [Bezos] ar trebui să se teamă de ei”.

Avocatul său, Adam Kent KC, a susținut că Dorian ar fi fost „regizorul acestei operațiuni”, cel care organiza și coordona întregul mecanism. Totodată, Kent a menționat și „vechimea” armelor găsite în locuința clientului său, afirmând că unele ar proveni din perioada Primului Război Mondial.

Judecătorul a subliniat în repetate rânduri amploarea operațiunii, afirmând că probele l-au condus la concluzia că aceasta a fost „cea mai mare producție de droguri de această natură descoperită vreodată de poliție”.

CITEŞTE ŞI: Proaspăt eliberat din închisoare, Salim a ieșit la plimbare, pe Bd. Tomis din Constanța. A văzut o femeie în scaun cu rotile și a întrebat-o dacă are cont de Facebook și dacă dorește să îl cunoască mai bine. Ce a urmat depășește orice imaginație

Cum arată viața lui Vlad Pascu în spatele gratiilor. Noi detalii despre tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai: “Îl bate toată lumea, îl umilește”