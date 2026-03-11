BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”

Zilele de weekend sunt aproape. Din acest motiv, CANCAN.RO, îți propune un banc care te va face să râzi până la lacrimi.
-Mă uit la poza ta de profil și îmi dau seama că ești foarte bună la pat.
-Și eu m-am uitat la poza ta de profil și mi-am dat seama că tu n-o să afli niciodată.
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:
-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?
-Da, avem, de care doriți?
-Păi aveți de mai multe feluri?
-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.
-Bineînțeles că doresc una de azi!
-Reveniți, vă rog, peste două zile!
