BANC | „Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34”

Cel mai ideal mod de a-ți începe ziua este cu un banc. Chiar dacă este luni dimineață, iar weekendul a trecut, trebuie să ne dezmeticim și să ne intrăm în ritm. Așa că, fiind prima zi din săptămână, avem nevoie de un start fresh și ar fi necesar să începem munca sau cursurile cu un zâmbet pentru a garanta că va fi o zi bună. Două lucruri bune au venit deja: vremea bună s-a instalat, soarele se înalță pe cer, iar cel de-al treilea este pe drum. Deci, dacă vrei să ai un motiv pentru a râde încă de dimineață, citește în continuare.

Gluma care urmează se potrivește momentelor în care aștepți prietenii să vină la tine. Oamenilor care mereu găzduiesc petrecerile le va plăcea această poantă și ar putea, de ce nu, să o memoreze și să le-o prezinte oaspeților la următoarea întâlnire.

Bulă și vizitele

— Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34.

— Ok…

— Apoi cu cotul chemi liftul și apeși pe etajul 3 tot cu cotul și la apartamentul 34 bați cu cotul.

— Da’ de ce trebuie să apăs cu cotul, nu am și eu degete?

— Păi, Bulăăăă, cine te primește cu mâna goală?

Și pentru că a fost Ziua Internațională a Femeii…

Ziua femeilor a fost iniţial hotărâtă pentru data de 6 Martie, dar cum femeilor le-a luat două zile să se pregătească, sărbătoarea s-a mutat pe 8 Martie.

Ziua bărbaţilor a avut şi ea propria dată, dar cum bărbaţii au uitat-o s-a hotărât să fie sărbătorită imediat după cea a femeilor.

Ce face Bulă de 8 martie?

– Bulă, ce facem de 8 Martie?

– Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?

– Daaaa!

– Dar Parisul, Bubulino?

– Ooo, daaa, Bulă! Îl ador!

– Perfect! În acest caz, ne uităm la Real-PSG!

Nu uităm nici bărbații…

Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:

– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.

– Asa merg de obicei, nimic nou.

– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.

– Armata am facut-o la submarine.

– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !

– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !

