BANC | Este iubirea mai importantă decât banii? Experimentul LIDL

Duminica este, pentru mulți dintre noi, ziua perfectă pentru relaxare. După o săptămână aglomerată, este momentul în care ne putem odihni, petrece timp cu familia sau pur și simplu ne putem bucura de câteva clipe liniștite. Am pregătit mai jos o selecție de bancuri care îți pot aduce câteva minute de bună dispoziție.

Se zice că iubirea este mai importantă decât banii.

Am încercat să plătesc la Lidl cu un sărut si o îmbrăţişare, iar casiera mi-a dat doua palme şi a chemat poliția.

Alte bancuri amuzante

Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche.

O freacă și apare un duh:

– Fiecare are dreptul Ia o dorință.

Secretara:

– Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.

Puf! Dispare in Bahamas.

Reprezentantul:

– Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.

Puf! Dispare in Hawai.

Managerul:

– Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz.

Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul!

O adolescenta de 16 ani, raspunde la telefon, vorbește 30 de minute și după care închide.

Tatăl ei, foarte surprins îi spune:

– Oau, nu îmi vine să cred, de obicei vorbești cu orele!

– Da, dar acum a greșit numărul

Aladin, în fata Casei Albe, cu lampa-n mana, caută de zor.

Iese Trump:

– Ce cauți Aladine?

– Caut Cinstea și Onoarea!

– Du-te mă la rusi nu-ți mai pierde vremea pe aici.

În fata Kremlinului, Aladin caută de zor.

Iese Puțin:

– Ce cauți Aladine?

– Caut Cinstea și Onoarea!

– Du-te mă la romani nu-ți mai pierde vremea pe aici.

În fata Casei Poporului, Aladin caută de zor.

Iese Nicușor Dan:

– Ce cauți Aladine?

– Îmi caut lampa!

Un bărbat vorbește cu iubita lui de care s-a despărțit:

– Mi-e dor de tine, întoarce-te acasă.

– Nu pot să te iert, știai că urăsc minciuna și cu toate astea m-ai mințit

– Iubire, eu trebuia să fiu cel supărat pentru că te-am găsit în pat cu altul.

– Asta pentru că m-ai mințit că vii duminică și tu ai venit sâmbătă.

