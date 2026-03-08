BANCUL ZILEI | Statistică de 8 Martie

Astăzi este duminică și trebuie să ne bucurăm de ea la maximum. În această zi trebuie să fim cu zâmbetul pe buze, iar pentru asta ți-am pregătit un banc.

În fiecare an în lume sunt tăiate 3 miliarde de flori pentru ziua de 8 Martie. Protejați planeta, domnilor! Cumpărați diamante!

Alte bancuri amuzante de 8 Martie

M-a sunat soţia şi îmi zice:

– Trei colege au primit flori de 8 Martie, sunt minunate.

– Probabil d-aia au primit flori.

Ziua femeii

Ziua femeilor a fost iniţial hotărâtă pentru data de 6 Martie, dar cum femeilor le-a luat două zile să se pregătească, sărbătoarea s-a mutat pe 8 Martie.

Ziua bărbaţilor a avut şi ea propria dată, dar cum bărbaţii au uitat-o s-a hotărât să fie sărbătorită imediat după cea a femeilor.

– Scumpo, ce să-ţi iau de 8 martie?

– Vai, nici nu ştiu…

– Bine, îţi mai dau un an să te mai gândeşti.

Bulă, ce facem de 8 martie?

– Bulă, ce facem de 8 Martie?

– Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?

– Daaaa!

– Dar Parisul, Bubulino?

– Ooo, daaa, Bulă! Îl ador!

– Perfect! În acest caz, ne uităm la Real-PSG!

