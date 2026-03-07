Bancul sfârșitului de săptămână | „Iubito, ce cadou să-ți iau de 8 Martie?”

Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită pe 8 martie, este momentul perfect pentru a le arăta femeilor din viața noastră aprecierea pe care o merită. Pe lângă flori și mesaje frumoase, această zi poate fi marcată și cu puțin umor. Bancul de mai jos îți va aduce zâmbetul pe buze și te va face să gândești ce cadou poți să oferi!

-lubito, ce cadou să-ţi iau de 8 Martie?

-Dragul meu, nu contează…important este să aibă cutia de viteze automată!

Alte bancuri amuzante

Un nou tip de avion se prăbușește la zborul de încercare. Cutiile negre sunt furate, nimeni nu poate trage nicio concluzie asupra catastrofei.

La inspecția Ministerului Apărării, singurul martor ocular este badea Ion, un cioban care se uita cu privire tâmpă, de analfabet…

– Spune baciule, îl intreabă un colonel, cam ce-ai observat?

– Apăi, domnule dragă o hărăbaie zbura, când numa’ ce o pălălaie s-o aprins, no si unde nu s-o tipat hărăbaia în gios…

– Baciule, nu înțeleg nimic din ce-mi povestești, fii te rog mai clar!

– Păi bine, domnule dragă, de ce nu spui așa?… Ieri, la orele 14.00, un bombardier de tip Stealth, V5, generația 2021, gresind unghiul de incidență cu cel de așezare, a intrat intr-o vrie incontrolabilă. În acest context a pierdut ireversibil altitudine, astfel încât s-a produs acest regretabil eveniment.

– Baciule, m-ai spart! spune colonelul, de unde stii termenii astia???

– D’apăi cand eu eram comandant de escadrilă, matale erai cioban… ca mine, acum. Apoi, matale ai intrat in politică. La noi s-au făcut restructurări. Înainte, tu cioban, eu colonel; acum tu colonel, eu cioban. De asta pică avioanele ca muștele, șefule…

Zboară doi parașutiști.

Unul spune:

– Dorești un măr?

– Desigur!

Peste 10 minute:

– Mai dorești un măr?

– Da!

Peste încă 10 minute:

– Mai dorești încă un măr?

– Dar de unde le iei?

– Ai un sac întreg în spate!!

Un tip la restaurant:

– Ce să vă aduc la desert, domnule?

– O cafea… Vezi să pui în ea nouă lingurițe de zahăr.

– Nu aș putea pune zece, ca să fie socoteala rotundă? zice ironic chelnerul.

– Nu, las-o așa, cu nouă lingurițe. Îmi place să fie puțin amară!

