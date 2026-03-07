Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două dansatoare, în cel mult 43 de secunde

TEST IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două dansatoare, în cel mult 43 de secunde

De: Andreea Stăncescu 07/03/2026 | 16:35
TEST IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două dansatoare, în cel mult 43 de secunde
Găsește cele trei diferențe dintre imagini

Pentru astăzi am pregătit un nou test care să vă provoace atenția și spiritul de observație. Jocurile de tip „găsește diferențele” nu sunt doar o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, ci și un exercițiu util pentru creier. Astfel de provocări vizuale contribuie la îmbunătățirea concentrării, a atenției la detalii și a memoriei vizuale. De multe ori, lucruri aparent nesemnificative pot scăpa ochiului, iar aceste puzzle-uri ne antrenează să fim mai atenți și mai analitici.

Provocarea de astăzi este un exemplu perfect. În trecut, am prezentat acest test unui grup de persoane și le-am cerut să identifice trei diferențe într-o imagine. Rezultatul a fost surprinzător: doar jumătate dintre participanți au reușit să observe toate diferențele. Tocmai de aceea vrem să vedem dacă tu te descurci mai bine.

Găsește cele trei diferențe între dansatoare!

În imaginea propusă vei vedea două fotografii aproape identice, plasate una lângă cealaltă. În ambele apare o femeie care dansează. La prima vedere, imaginile par exact la fel, iar tentația este să crezi că nu există nicio schimbare. Totuși, dacă privești cu atenție, vei descoperi că există trei diferențe subtile ascunse în scenă.

Misiunea ta este simplă! încearcă să găsești toate cele trei diferențe în doar 43 de secunde. Crezi că vei reuși? Astfel de jocuri sunt îndrăgite atât de copii, cât și de adulți, tocmai pentru că sunt distractive, dar în același timp pun mintea la lucru. În plus, fiecare mic detaliu descoperit aduce satisfacția unei mici victorii.

Nu te grăbi și nu analiza imaginea la întâmplare. Privește-o metodic, de sus în jos, și acordă atenție fiecărui element. Dacă ai nevoie de un mic ajutor, încearcă să analizezi cu atenție fundalul, să privești imaginea mai de aproape sau să îți schimbi perspectiva.

Dacă ai reușit să găsești toate cele trei diferențe în timpul stabilit, felicitări!

CITEȘTE ȘI: Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț

Test de inteligență | Găsiți ce este greșit în această fotografie!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între aceste două boluri cu popcorn
Teste IQ
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între aceste două boluri cu popcorn
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a...
Mecanic român, păgubit în Spania cu 6.000 de euro de un conațional: „Mi-a spus că-mi taie picioarele”
Gandul.ro
Mecanic român, păgubit în Spania cu 6.000 de euro de un conațional: „Mi-a...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Mecanic român, păgubit în Spania cu 6.000 de euro de un conațional: „Mi-a spus că-mi taie picioarele”
Gandul.ro
Mecanic român, păgubit în Spania cu 6.000 de euro de un conațional: „Mi-a spus că-mi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele două zodii care riscă să rămână fără job în martie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
Cele două zodii care riscă să rămână fără job în martie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
Bancul sfârșitului de săptămână | „Iubito, ce cadou să-ți iau de 8 Martie?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Iubito, ce cadou să-ți iau de 8 Martie?”
Fiul nelegitim al lui Diego Maradona, arestat! Ce acuzații i se aduc lui Santiago Lara
Fiul nelegitim al lui Diego Maradona, arestat! Ce acuzații i se aduc lui Santiago Lara
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a ...
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie ...
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie 2026
Vezi toate știrile
×