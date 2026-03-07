Acasă » Știri » Florin Prunea, dezvăluiri despre relația cu Lăcrămioara Ursu: ”Orice om are dreptul la fericire”

De: Andreea Stăncescu 07/03/2026 | 17:55
Ce spune Florin Prunea despre noua relație / Sursa foto: Social media

Florin Prunea a vorbit recent deschis despre relația sa cu Lăcrămioara Ursu, făcând mai multe dezvăluiri despre modul în care a început povestea lor și despre schimbările din viața lui personală. Fostul portar a avut o căsnicie de durată cu Lidia, însă problemele mariajului au ieșit la iveală.

Fostul portar și soția sa, Lidia, au avut o relație timp de aproape 38 de ani care a părut ani la rând una stabilă și discretă. Recent însă, în cadrul emisiunii Desafío, au ieșit la iveală problemele din mariajul lor. Din exterior, cei doi păreau un cuplu unit, iar nimic nu lăsa să se întrevadă că relația lor ar putea ajunge la o despărțire care să stârnească atât de multe reacții.

La finalul anului trecut, Florin Prunea a publicat pe rețelele sociale primele fotografii alături de noua sa parteneră, iar mulți au crezut că ar fi divorțat deja de Lidia. În realitate, situația este diferită, deoarece cei doi nu au încheiat oficial divorțul. Mai mult, soția a susținut că relația lui cu actuala iubită ar dura de mai mult timp.

Florin Prunea a vorbit despre viața lui sentimentală în urmă cu puțin timp. El a afirmat că fiecare om merită o șansă la fericire, chiar dacă lucrurile apar uneori pe neașteptate. El a mărturisit că nu se consideră o persoană foarte romantică și că, în opinia sa, fericirea se regăsește mai ales în lucrurile simple și în momentele mici ale vieții.

„Eu cred că orice om are dreptul la fericire. Sigur că nu mă așteptam, dar în viață trebuie să fii pregătit pentru orice. Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”, a spus Florin Prunea într-un interviu pentru Viva.ro.

Sursa foto: Social media

Cine este noua iubită a fostului portar

Noua parteneră a lui Florin Prunea este Lăcrămioara Ursu, despre care se spune că l-a cunoscut în perioada în care fostul portar activa la Iași. Ea a condus clubul Politehnica Iași între 2012 și 2017 și a avut ulterior o funcție de conducere la FC Dinamo București în perioada 2019–2020. De asemenea, a fost consilier județean în cadrul Consiliul Județean Iași până în 2024.

Numele ei a apărut însă și într-un dosar penal, fiind trimisă în judecată pentru acuzații de înșelăciune și fals legate de diploma de studii. Potrivit informațiilor din presă, ea ar fi întrerupt liceul după clasa a IX-a și ar fi revenit la studii abia în 2018, însă doi ani mai târziu ar fi rămas repetentă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic Ioan C. Ștefănescu.

