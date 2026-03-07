Ce a apărut în locul unde au murit cei 7 suporteri PAOK. Ți se rupe sufletul!

Au trecut 40 de zile de când 7 suporteri ai echipei PAOK au murit în accidentul rutier produs în județul Timiș. Microbuzul în care se aflau se îndrepta spre Franța, însă pe DN6, în apropiere de Lugoj, șoferul a efectuat o depășire și a intrat într-un TIR de pe contrasens. Drama celor 7 tineri a impresionat întreaga comunitate din Grecia și România, iar la locul unde a avut loc nenorocirea a fost ridicat un monument comemorativ.

Sâmbătă, 7 martie, au fost clipe emoționante la locul accidentului unde 7 suporteri greci ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața. Au trecut 40 de zile de atunci, iar fanii echipei din Grecia și de la Poli Timișoara le-au adus un omagiu în semn de respect.

Ce a apărut în locul unde cei 7 suporteri greci au murit

În amintirea celor 7 suporteri a fost construit un monument. Galeriile celor două echipe, peste 100 de oameni, au participat la slujbă și au construit un altar din flori, coroane funerare și candele. Monumentul funerar a fost adus din Grecia. O placă din marmură pe care sunt inscripționate numele victimelor accidentului. IPS Ioan, mitropolitul Banatului a oficiat slujba de sfințire a monumentului.

”După tradiția noastră ortodoxă, la 40 de zile după ce omul moare, se face o rugăciune pentru sufletul lui. Așa că după tradiția noastră ortodoxă și cum și acești 7 tineri care și-au sfârșit drumul vieții aici, s-a ridicat o cruce în amintirea lor”, a transmis ÎPS Ioan.

Reamintim că accidentul rutier a avut loc pe 27 ianuarie 2026. Un microbuz cu 10 suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se îndrepta spre Franța, la unul dintre meciurile echipei, a fost spulberat de un TIR de pe contrasens, în județul Timiș. Mașina cu cei 10 suporteri a intrat în depășire, apoi a rămas pe contrasens, unde a fost lovită în plin de un TIR. 7 tineri (șțoferul microbuzului și 6 pasageri) au murit, iar alți 3 au fost grav răniți.

