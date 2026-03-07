Acasă » Știri » Alertă în Europa! Europol avertizează: risc de atacuri teroriste și cibernetice

Alertă în Europa! Europol avertizează: risc de atacuri teroriste și cibernetice

De: Andreea Stăncescu 07/03/2026 | 20:04
Ce spune Europolul despre situația din Orientul Mijlociu / Sursa foto: Shutterstock

Războiul din Orientul Mijlociu continuă să provoace tensiuni majore, chiar și la o săptămână de la izbucnire. Atacurile persistă, iar situația escaladează rapid, inclusiv cu incidente asupra aeroportului din Dubai. Statele Unite au amenințat Iranul cu un atac puternic, ceea ce amplifică și mai mult starea de incertitudine în regiune.

Conflictul din Orientul Mijlociu nu rămâne izolat, iar efectele sale se pot resimți și în Europa. Europol avertizează că tensiunile pot genera atacuri teroriste și cibernetice pe teritoriul european, iar riscul de extremism violent este în creștere. Autoritățile au ridicat nivelul de alertă și monitorizează atent posibilele amenințări.

Europolul, detaliile despre situații critice

În paralel, cetățenii ar putea fi expuși unor fraude online legate de evenimentele din regiune și campanii de dezinformare care urmăresc manipularea opiniei publice.

Amenințările cibernetice vizează infrastructura critică a Uniunii Europene, iar rețelele iraniene din Europa sunt monitorizate pentru a preveni activități destabilizatoare. Europol atrage atenția asupra radicalizării individuale și a posibilității ca celulele teroriste existente să revină în acțiune. Aceste riscuri includ și grupuri asociate cu așa-numita axă a rezistenței Iranului, care ar putea coordona acțiuni violente sau destabilizatoare în diverse țări europene.

”Riscurile principale sunt o ameninţare crescută de terorism şi extremism violent, creşterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creştere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului şi răspândirea dezinformării şi a campaniilor de influenţă”, a arătat oficialul Europol.

Conflictul generează o creștere a criminalității organizate și a atacurilor cibernetice, iar specialiștii avertizează că războiul din Orientul Mijlociu poate avea efecte directe asupra securității europene.

Sursă foto: Facebook
Sursă foto: Facebook

Donald Trump, atac dură către Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Iranul cu cel mai puternic atac de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, vizând pentru distrugere zone și grupuri care nu fuseseră atacate anterior. Măsura este menită să sancționeze Iranul pentru atacurile efectuate până acum, iar amenințarea subliniază intensificarea tensiunilor și riscul unei escaladări majore a conflictului.

”Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic! Sunt luate în considerare pentru distrugere totală și moarte sigură zone și grupuri de persoane care până acum nu erau vizate, din cauza comportamentului rău al Iranului”, a declarat Donald Trump.

CITEȘTE ȘI: Profeția majoră pe care Donald Trump tocmai a împlinit-o! A fost prezisă în urmă cu 4 ani de „Nostradamus din Brazilia”

Clipe de coşmar pentru Maria Andria, după atacul cu drone din Cipru: “Adevărul este că avem amenințări foarte dure”

