Acasă » Știri » Tragedie în Iași! Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi

Tragedie în Iași! Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi

De: Andreea Stăncescu 07/03/2026 | 21:15
Tragedie în Iași! Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi
Un bebeluș nu a putut fi salvat la naștere / Sursa foto: Arhivă Cancan.ro.

O tragedie a zguduit comunitatea din Iași, după ce un bebeluș născut prematur a decedat din cauza întârzierii intervenției medicale. Ambulanța care trebuia să ajungă la mama gravidei, însărcinată în luna a șaptea, s-a împotmolit în noroi la aproximativ doi kilometri de locuința acesteia.

Deși două echipaje au fost trimise simultan, acestea au fost nevoite să ocolească traseul, ceea ce a dus la o întârziere de peste o oră, timp în care copilul nu a mai putut fi salvat. Este al doilea incident de acest fel în mai puțin de două săptămâni în aceeași zonă, unde drumurile neasfaltate au împiedicat intervențiile rapide ale serviciului de urgență și un bărbat și-a pierdut viața.

Sursa foto: Freepik

Bebelușul născut prematur nu a avut nicio șansă de supraviețuire

Tânăra în vârstă de 19 ani a intrat în travaliu aproape de miezul nopții, iar familia a sunat imediat la 112. Primele ambulanțe au încercat să ajungă pe ruta cea mai scurtă, însă drumul județean, parțial neasfaltat pe o porțiune de aproape șase kilometri, a blocat primul echipaj, în timp ce al doilea a fost nevoit să ia o rută ocolitoare, ceea ce a adăugat și mai mult timp până la sosirea la pacientă.

Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Iași a confirmat că echipajul TIM a ajuns după aproximativ o oră și 20 de minute, găsind nou-născutul în stop cardio-respirator.

Viceprimarul comunei Mădârjac a explicat că autoritățile locale au făcut numeroase sesizări către Consiliul Județean și alte instituții responsabile de infrastructură, fără a primi răspuns. Consiliul Județean Iași a anunțat că va investi în reabilitarea drumului în funcție de bugetul disponibil.

„Drumul este administrat de Consiliul Județean. Noi am făcut nenumărate sesizări la CJ, la prefectură, la direcția de drumuri, la ISU, la Apele Române, nu avem niciun răspuns.”, a spus viceprimarul comunei Mădârjac, Costică Vieru.

În prezent, pentru ambele cazuri, poliția a deschis dosare penale pentru ucidere din culpă și urmează să facă cercetări pentru a se stabili vinovații.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul

Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Știri
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune…
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Știri
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Mediafax
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Mediafax
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după ...
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise ...
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise de mine”
De ce unii oameni de 80 de ani au memoria ca la 50. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
De ce unii oameni de 80 de ani au memoria ca la 50. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Vezi toate știrile
×