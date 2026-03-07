Tragedie în Iași! Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi

O tragedie a zguduit comunitatea din Iași, după ce un bebeluș născut prematur a decedat din cauza întârzierii intervenției medicale. Ambulanța care trebuia să ajungă la mama gravidei, însărcinată în luna a șaptea, s-a împotmolit în noroi la aproximativ doi kilometri de locuința acesteia.

Deși două echipaje au fost trimise simultan, acestea au fost nevoite să ocolească traseul, ceea ce a dus la o întârziere de peste o oră, timp în care copilul nu a mai putut fi salvat. Este al doilea incident de acest fel în mai puțin de două săptămâni în aceeași zonă, unde drumurile neasfaltate au împiedicat intervențiile rapide ale serviciului de urgență și un bărbat și-a pierdut viața.

Bebelușul născut prematur nu a avut nicio șansă de supraviețuire

Tânăra în vârstă de 19 ani a intrat în travaliu aproape de miezul nopții, iar familia a sunat imediat la 112. Primele ambulanțe au încercat să ajungă pe ruta cea mai scurtă, însă drumul județean, parțial neasfaltat pe o porțiune de aproape șase kilometri, a blocat primul echipaj, în timp ce al doilea a fost nevoit să ia o rută ocolitoare, ceea ce a adăugat și mai mult timp până la sosirea la pacientă.

Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Iași a confirmat că echipajul TIM a ajuns după aproximativ o oră și 20 de minute, găsind nou-născutul în stop cardio-respirator.

Viceprimarul comunei Mădârjac a explicat că autoritățile locale au făcut numeroase sesizări către Consiliul Județean și alte instituții responsabile de infrastructură, fără a primi răspuns. Consiliul Județean Iași a anunțat că va investi în reabilitarea drumului în funcție de bugetul disponibil.

„Drumul este administrat de Consiliul Județean. Noi am făcut nenumărate sesizări la CJ, la prefectură, la direcția de drumuri, la ISU, la Apele Române, nu avem niciun răspuns.”, a spus viceprimarul comunei Mădârjac, Costică Vieru.

În prezent, pentru ambele cazuri, poliția a deschis dosare penale pentru ucidere din culpă și urmează să facă cercetări pentru a se stabili vinovații.

