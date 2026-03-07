Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise de mine”

Oana Tașcău, fost director al penitenciarului Pelendava, de lângă Craiova, a fost implicată într-o serie de controverse. A fost acuzată de angajări ilegale, fals în acte, dar și alte ilegalități, fiind ulterior demisă din funcție. A atacat decizia în instanță, dar a pierdut procesul. În 2022, Oana Tașcău s-a pensionat pe caz de boală și a ales un drum diferit. A apelat la chirurgia plastică, s-a lansat pe o platformă de conținut pentru adulți, iar numele ei a fost asociat, la un moment dat, cu cel al fraților Tate. Despre toate aceste controverse, despre legătura cu frații Tate și boala cu care se confruntă acum, a vorbit Oana Tașcău într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Numele Oanei Tașcău a stârnit ani la rândul controverse după ce presa a scos la iveală un scandal uriaș în care aceasta a fost implicată. Fosta șefă a închisorii a fost acuzată că, în perioada 2012-2013, ar fi făcut angajări ilegale, fals în acte și de dispariția unei cantități de 250 de tone de orz, care a dispărut din depozitul închisorii. Tașcău a fost demisă din poziția de director, însă este convinsă că totul a fost un plan bine pus la punct pentru demiterea ei. În anul 2022 s-a pensionat pe caz de boală, iar drumul ei a avut altă întorsătură, căci bruneta a decis să apeleze la chirurgia plastică și să activeze într-o zonă total diferită: aceea a platformelor pentru adulți.

Fostă șefă de penitenciar, demisă în urma unui scandal, vine cu noi dezvăluiri

CANCAN.RO: Oana, îți mulțumesc că ai ales să vorbești cu noi. Știm că de obicei ai fost destul de discretă în privința declarațiilor și vreau să te întreb ce te-a determinat să vorbești acum, să ieși în față?

Oana Tașcău: Mă deranjează foarte tare că oamenii au prejudecăți. Fetele care fac videochat, se prostituează. Pe mine mă deranjează asta și aș vrea ca oamenii să își schimbe percepția, să vadă adevărul până la urmă. Am zis că la un moment dat o să mă duc eu de bună voie la toate televiziunile să spun adevărul. Mentalitatea în România este cumplită, este groznică. Ce m-a deranjat cel mai tare sunt oamenii care îmi scriu pe Facebook, pe Instagram: Vai, îmi place de tine! Îmi oferă sume de bani, îi refuz, după care scriu public comentariile la postările mele lucruri urâte.

CANCAN.RO: Cred că ai primit destul de mult hate din punctul meu de vedere pentru că aveai o altfel de imagine. De multe ori, fetele care se duc în zona asta nu sunt cunoscute ca având altă imagine, altă meserie. Tu ai fost director de peniteciar mulți ani, erai cunoscută prin prisma acestui fapt și ulterior a lucrurilor care au explodat în presa locală inițial, apoi națională.

Oana Tașcău: Eu cred că e mai mult din cauza frustrării bărbaților, sincer, pentru că în foarte multe relații ei sunt frustrați .Frustrările lor le răsfrâng asupra femeilor care par mai disponibile, mai nonconformiste.

CANCAN.RO: Voiam să vorbim, despre acest comportament al oamenilor în momentul în care se schimbă niște lucruri. Dar pentru asta vreau să revenim puțin în trecut și în perioada în care erai director de penitenciar. Atunci a fost perioada în care ai cunoscut comportamente deviante prin prisma oamenilor cu care interacționai sau greșesc?

Oana Tașcău: Așa este, aveam o experiență vastă în sistem ca și lucrător în cadrul administrației penitenciarelor și ca și asistent social, ofițer reintegrare, funcții pe care eu le-am ocupat, am avut contact direct cu foarte multe persoane private de libertate pentru că oamenii aveau nevoie de asta. Eu aveam o educație de psihosexologia. Dezinhibiția asta în discuțiile cu oamenii a venit odată cu experiența, pentru că la început este foarte greu să relaționezi cu deținuți, mă refer în special la bărbații închiși.

CANCAN.RO: Povestește-ne puțin, cum a fost la început să interacționezi cu astfel de oameni.

Oana Tașcău: Am făcut practică în anul 4 de facultate în penitenciare și eram coordonați de către foști colegi de facultate cu ani mai mari decât noi care lucrau acolo și am avut susținerea unui fost coleg de facultate, psiholog. Nu a fost impactul atât de puternic. Am lucrat în special cu minori și tineri, așa am fost repartizată. Impactul nu a fost atât de puternic.Ce m-a bulversat a fost experiența mea la centrul de detenție Craiova unde lucrurile erau altfel decât normale pe partea deținere. Cred că rolul penitenciarului este de a reeduca, nu de a spori agresiunile între deținuții.

CANCAN.RO: Câți ani ai lucrat în acel penitenciar?

Oana Tașcău: Un an și ceva, doi ani, nu știu exact, nu foarte mult timp. A fost haos în acea pușcărie, erau tot felul de probleme de gestiune. Pentru că am văzut că lucrurile nu sunt ok, am vrut să fac inventarierea. Acea unitate penitenciară când a fost preluată de către Ministerul Justiției, a fost preluată de la SRI. Sunt ferme de vaci, ferme de porci, fermă horticolă, agricolă, foarte multe terenuri.

CANCAN.RO: Ce ai constatat în urma inventarului?

Oana Tașcău: După prima inventariere au rezultat niște lipsuri de sute, zeci de tone, nu știu, nu mai știu să vă spun, de lipsuri.

CANCAN.RO: Ți s-a imputat mușamalizarea lipsei de gestiune a 250 de tone de orz.

Oana Tașcău: De ce am făcut acea inventariere? Eu am chemat ANP să mă sprijine pentru că personalul din cadrul unității nu a vrut să se facă, sindicatele nu voiau să se facă acea inventariere. Eu am fost singurul prost și țap ispășitor. A fost prima făcută după ani de zile, deci toate lipsurile din anii anterior mi s-au imputat mie și câtorva colegi. A fost un șoc în momentul acela.

CANCAN.RO: De cât timp erai în funcție la acel moment?

Oana Tașcău: De puțin timp. Era inventarierea anuală și în momentul în care mi-au venit rapoartele, eu nefiind economist, am început să studiez. Îl sunam pe tatăl meu, fiind economist, și îl rugam să mă îndrume, cu șefa de logistică, juritstul unității și, discutând cu toți acești oameni și studiind legislația, am ajuns la concluzia că nu pot să semneze o inventariere care nu e făcută faptic, pe o gestiunea atât de mare. Și atunci au apărut problemele și amenințările din partea liderului de sindicat.

CANCAN.RO: Ce îți spunea mai exact?

Oana Tașcău: Mi-a mai spus liderul de sindicat că dacă nu mă culc cu el, mă distruge! S-a întâmplat la mine în birou, îmi pare foarte rău că n-am înregistrat. I-am spus să facă ce are de făcut.

CANCAN.RO: Dar cum de a avut această reacție la adresa unei colege?

Oana Tașcău: El se îndrăgostise de mine, cumva, poate că și eu depășisem limita colegialității, îi dădusem cumva apă la moară. Vorbeam aproape zilnic la telefon, doar despre lucruri legate de pușcărie, adică nu despre dragoste. Și atunci, cred că asta a fost oportunitatea, faptul că i-am dus să fac inventarierea aia, pentru el să mă și distrugă. Ei știau că sunt probleme în gestiune.

CANCAN.RO: El te-a pus să faci inventarierea?

Oana Tașcău: Nu, eu în nebunia mea legală am zis să facem lucrurile cum trebuie. A fost un șoc emoțional pentru mine că în justiție ești hărțuit și acuzat tu, cel care vrei să pui lucrurile la punct.

CANCAN.RO: Ai mai fost acuzată că ai fi făcut angajări ilegale și fals în acte pentru decontarea chiriei?

Oana Tașcău: Să începem cu angajările ilegale, să le luăm pe rând. Directorul de penitenciar este ordonator terțiar de credite, nu pote să angajeze pe absolut nimeni. Toate examenele se dădeau la Administrația națională, unde exista o comisie, din care directorul de unitate n-a făcut niciodată parte, respectiv eu. Nu am făcut niciodată parte într-o astfel de comisie, nici măcar o dată.Singurul lucru pe care îl semna director, era numirea în funcție, după ce examenul era făcut de către alții, alte persoane erau cele care corectau și stabilau baremul, nu directorul de pușcărie. Acesta este ordinul Ministrului Justiției. Directorul de penitenciar semnează acele contracte de păstrări servicii, dar nu directorul ia decizia, nu selectează.Oamenii depuneau în niște plicuri ofertele lor și selecția se făcea de către o comisie din unitate.

CANCAN.RO: Făceai parte din acea comisie?

Oana Tașcău: Nu, eu semnam la final, după ce oamenii alegeau, specialiștii alegeau, deci pentru asta am fost acuzată de angajări ilegale. Nu a fost vina nimănui pentru că oamenii se selectau în funcție de cel mai mic preț.

CANCAN.RO: Deci ne spui că oamenii se alegeau pentru diferite poziții în funcție de cine cerea salariul cel mai mic?

Oana Tașcău: Exact. Numirile le făcea directorul, el dădea cu subsemnatul, el pica.

Oana Tașcău, despre boala cu care se confruntă și platformele pentru adulți: „Încerc să fiu echilibrată”

CANCAN.RO: Ai fost acuzată de gestiune dezastruoasă și fals în acte pentru decontarea chiriei?

Oana Tașcău: Ideea este că mi-au verificat mie dosarul de chirie și a fost o perioadă de două săptămâni în care era discrepanță între ziua în care am semnat adevenința de chirieși când declarase la ANAF omul contractul de închiriere. Pentru a se deconta chiriatrebuia ca proprietarul să se ducă la ANAF să înregistreze contractul. Dacă eu i-am dat lui banii pe data de 15 și el s-a dus la ANAF pe 30 și a înregistrat.

CANCAN.RO: Deci a fost o greșeală?

Oana Tașcău: Nu, a fost o chestiune de o săptămână sau câteva zile la o chirie în care contractul era declarat la ANAF după ce eu plătisem închiria.N-a fost niciun fals în niciun act. Acestea au fost niște presiuni făcute ca să mă bulverseze pe mine și să mă facă să renunț la procesul cu ei, ceea ce nu s-a întâmplat.

CANCAN.RO: După ce s-a dat decizia, ai atacat-o în instanță.

Oana Tașcău: Da, normal că am atacat toate deciziile lor în instanță. Revocarea din funcție de conducere s-a făcut ca urmare a lipsei în gestiune FNC. Eu am câștigat procesele pe lipsurile în gestiune,mi s-au dat banii înapoi.

CANCAN.RO: Te-ai pensionat, la un moment dat, pe caz de boală?

Oana Tașcău: Da, am niște probleme oncologice, am niște tumori osoase care sunt diagonisticate, evoluează, dar lent și niște tumori intramusculare. Am făcut chimioterapie vreo trei ani, de asta m-am și tuns scurt. M-am apucat de sport, mănânc echilibrat, încerc să fiu echilibrată.

CANCAN.RO: Ai ales după retragere să te duci în zona de conținut pentru adulți? Doar de Onlyfans te ocupi în mometul de față?

Oana Tașcău: Am un proiect cu finanțare europeană pentru prelucrarea cafelei și intenționez să mă apuc să-mi fac un mică atelier de confecționat mese. Și aș vrea să fac și un curs de DJ, dar este prea scump în momentul ăsta. Adică chestii care nu necesită foarte mult efort fizic, pentru că problema mea de sănătateeste declanșată pe sistem nervos.

CANCAN.RO: Ți s-au declanșat în perioada în care ai fost acuzată?

Oana Tașcău: Da, asta cred. Am dureri, trebuie să stau pe calmante mai tot timpul. În penitenciar stresul pentru o femeie este mult mai mare decât pentru un bărbat.

Legătura fostei șefe a penitenciarului din Craiova cu frații Tate: „Am simțit să le iau apărarea”