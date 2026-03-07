Acasă » Știri » New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026

New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026

De: Diana Cernea 07/03/2026 | 22:50
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
New York, sursa-pexels.com

În timp ce Milano și Paris continuă să domine discursul luxului, New York și Londra sunt orașele care stabilesc direcția reală a sezonului. În 2026, ambele au transmis un mesaj clar: puterea în modă nu mai este stridentă, ci atent construită, inteligent purtată și exprimată prin structură și concept.

Două orașe, aceeași întrebare

Pe măsură ce calendarul internațional al modei s-a desfășurat, New York și Londra au impus tonul emoțional și strategic al sezonului.

Deși diferite ca stil și tradiție, cele două capitale au părut neașteptat de aliniate în jurul unei întrebări esențiale: cum exprimă moda puterea într-o eră post-zgomot, în care excesul și spectacolul nu mai impresionează?

Răspunsurile lor au fost diferite în formă, dar similare în esență.

New York: precizie și pragmatism

Potrivit Daily Sabah, New York a abordat sezonul cu claritate și disciplină. Colecțiile au fost inteligente, calculate și perfect conștiente de piață. S-a remarcat o revenire la structură: umeri sculptați, sacouri bine croite, siluete alungite și reinterpretarea costumului de putere.

Nu a fost însă nostalgie corporatistă.

Designerii au propus autoritate fără agresivitate și forță fără teatralitate. Croielile ferme au fost echilibrate de materiale fluide și texturi subtile. Paletele cromatice au gravitat în jurul tonurilor neutre – gri cărbune, bleumarin, ivoire – cu accente de culoare atent controlate.

Mesajul New York-ului a fost pragmatic: moda trebuie să funcționeze.

Într-un context global marcat de prudență economică, brandurile au mizat pe piese purtabile și durabile. „Investment dressing” a înlocuit dramatismul de moment. Hainele au fost create pentru a intra firesc în garderobe reale, nu doar pentru a genera viralitate.

Luxul newyorkez a fost măsurat, inteligent și scalabil.

Londra: comentariu cultural și profunzime conceptuală

Dacă New York înseamnă claritate, Londra înseamnă poziție și discurs.

Sub umbrela British Fashion Council, London Fashion Week s-a reafirmat drept inima intelectuală a industriei. Aici, moda nu este doar despre vânzare, ci despre sens.

Tailoring-ul prezent în New York a reapărut la Londra, dar deconstruit. Proporțiile au fost exagerate, cusăturile lăsate vizibile intenționat, siluetele asimetrice. Fluiditatea de gen nu a fost temă declarată, ci realitate integrată natural.

Designerii emergenți au pus accent pe inovație materială: producție circulară, textile reciclate, tratamente experimentale ale țesăturilor. Sustenabilitatea nu a fost un slogan, ci o structură de bază. Forța Londrei rămâne curajul. Este orașul în care croitoria tradițională poate coexista cu reinterpretări radicale și unde imperfecțiunea devine declarație.

O schimbare comună: puterea controlată

În ciuda diferențelor evidente, ambele orașe au indicat o schimbare majoră.

Maximalismul ostentativ se retrage. Logo-urile sunt mai discrete. Brandingul este subtil. Siluetele sunt mai ferme, dar mai disciplinate. Femeia prezentată pe podiumuri este compusă. Vizibilă, dar nu performativă. Puternică, dar nu zgomotoasă. Puterea acestui sezon este arhitecturală. Ea se exprimă prin croială, proporție și construcție, nu prin ornament sau exces.

Dincolo de podium: transformarea ecosistemului modei

O altă schimbare discretă se conturează în ambele capitale: redefinirea sponsorizării. Parteneriatele nu mai sunt despre dominație vizuală, ci despre integrare fluidă în experiența evenimentului.

Branduri din industria auto, precum Omoda, devin parteneri de mobilitate, influențând logistica și coregrafia zilei de show fără a eclipsa creația în sine. Moda devine mai coerentă, mai conectată, mai strategică.

CITEȘTE ȘI:

Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!

Ce înseamnă, de fapt, dacă nu îți amintești visele. Ce spune asta despre tine, din punct de vedere psihologic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Otrava din alimente: adevărul despre E-urile din sucurile și produsele consumate zilnic în România
Știri
Otrava din alimente: adevărul despre E-urile din sucurile și produsele consumate zilnic în România
Giovanni Becali, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit câteva kilograme”
Știri
Giovanni Becali, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit câteva kilograme”
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului...
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Otrava din alimente: adevărul despre E-urile din sucurile și produsele consumate zilnic în România
Otrava din alimente: adevărul despre E-urile din sucurile și produsele consumate zilnic în România
Horoscop 8 martie 2026. Zodia care află un secret dureros
Horoscop 8 martie 2026. Zodia care află un secret dureros
Giovanni Becali, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit câteva ...
Giovanni Becali, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit câteva kilograme”
O femeie de afaceri din Alba a rămas fără 300.000 de euro. Escrocii s-au dat drept reprezentanți ...
O femeie de afaceri din Alba a rămas fără 300.000 de euro. Escrocii s-au dat drept reprezentanți ANAF
Tornadele au făcut ravagii în S.U.A! Cel puțin 8 morți, zeci de răniți și case devastate
Tornadele au făcut ravagii în S.U.A! Cel puțin 8 morți, zeci de răniți și case devastate
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Vezi toate știrile
×