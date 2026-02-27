Ce înseamnă, de fapt, dacă nu îți amintești visele. Ce spune asta despre tine, din punct de vedere psihologic

Dintre toate lucrurile pe care le știm despre somn, visele încă ne lasă perplecși. Visele pot fi vii, ciudate, înfricoșătoare sau pur și simplu banale. Scopul și semnificația lor au intrigat oamenii de secole și încă nu am reușit să înțelegem de ce le avem.

Dacă întrebarea „De ce nu-mi amintesc visele?” vi se pare familiară, nu sunteți singuri. Pentru multe persoane, visele par să dispară în momentul în care se trezesc, lăsând în urmă doar o senzație vagă sau chiar deloc. De ce nu vă amintiți visele și de ce aveți senzația că nu mai visați? Adevărul este că probabil visați în fiecare noapte, chiar dacă aveți senzația că nu este așa.

Ce înseamnă când nu îți amintești ce visezi noaptea

Visele apar de obicei în timpul somnului REM (mișcarea rapidă a ochilor) și există mai multe motive pentru care se pot uita, de la stres și cicluri de somn perturbate până la chimia creierului și vârstă.

Somnul nu este o perioadă lungă de timp în care creierul se oprește. În schimb, este o secvență complexă de faze, fiecare cu caracteristici fiziologice și neurologice unice. În fiecare noapte, pe măsură ce adormiți, creierul este ocupat să parcurgă diferite stadii ale somnului.

Înțelegerea a ceea ce face creierul uman vă poate oferi o perspectivă asupra motivului pentru care visați și de ce uneori vă amintiți — sau uitați — acele vise. Cele mai vii, adesea bizare și memorabile vise se petrec în faza REM (mișcări rapide ale ochilor) a somnului.

Această fază își primește numele deoarece ochii se mișcă rapid sub pleoape. În timpul fazei REM, creierul este plin de activitate, prezentând modele similare cu cele din timpul stării de veghe. Pe măsură ce noaptea avansează, fazele REM devin mai lungi, ceea ce înseamnă că te afli în zona de visuri intense chiar înainte de a te trezi.

Dacă ai trăit vreodată experiența unui vis care se risipește, nu ești singurul. Este normal să te trezești dintr-un vis anume și să simți că acesta dispare pe măsură ce devii din ce în ce mai treaz. Dacă visul era semnificativ sau era ceva ce sperai să-ți amintești, acest lucru poate fi extrem de frustrant. Există însă multe motive pentru care se întâmplă acest lucru, iar înțelegerea lor te-ar putea ajuta să păstrezi aceste vise puțin mai mult timp, printre care stresul, tulburările de somn, chimia creierului, vârsta, lipsa atenției.

Stresul

Când stresul ocupă un loc central în viața ta, acesta poate afecta tiparele de somn și, ulterior, amintirea viselor. Creierul tău este atât de preocupat de factorii de stres încât este mai dificil să stochezi și să-ți amintești visele pe care le ai în timpul nopții.

Tulburările de somn

Afecțiuni precum apneea de somn, insomnia sau sindromul picioarelor neliniștite te pot împiedica să intri în fazele profunde ale somnului. Aceste întreruperi pot perturba ciclul viselor, astfel încât, chiar dacă visezi, trezirea frecventă poate face dificilă amintirea viselor până dimineața.

Chimia creierului

Neurotransmițătorii precum norepinefrina, esențiali pentru memorie, se află la niveluri mai scăzute în timpul somnului REM. Unii oameni de știință cred că acesta ar putea fi modul în care creierul filtrează informațiile inutile, permițând doar viselor sau emoțiilor semnificative să fie stocate în memoria ta pe termen lung.

Vârsta

Pe măsură ce îmbătrânim, tiparele noastre de somn se schimbă. Persoanele în vârstă petrec mai puțin timp în somnul REM decât persoanele mai tinere. Acest lucru ar putea contribui la reducerea numărului de amintiri din vise.

Lipsa de atenție

Uneori, răspunsul este simplu: dacă nu considerați visele importante sau sunteți prea grăbit dimineața, s-ar putea să nu vă acordați timp să reflectați asupra lor, iar acestea se estompează.

