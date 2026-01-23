Acasă » Știri » De ce oamenii amână deciziile importante. Nu lipsa voinței este problema

De ce oamenii amână deciziile importante. Nu lipsa voinței este problema

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 22:54
În viață nu e indicat să amâni prea mult deciziile care ți-ar putea aduce fericirea visată. Dacă vei continua să tergiversezi anumite lucruri la infinit, nu vei ajunge să ai jobul dorit sau o anumită relație.

Nu te păcăli crezând că iei o decizie mai înțeleaptă amânând în mod repetat acea problemă. Luptă pentru ce vrei să ai și nu te înconjura de scuze. Uneori, totul ține doar de tine, de ce vrei să faci cu viața ta. Amânăm luarea unei decizii de teamă, de frica unui eșec sau pentru a evita un conflict. Fugim, de fapt, de o realitate în care nu ne regăsim.

„Relația ta e ca o plantă. Fie crește, fie moare mereu. Nu rămâne niciodată la fel”, spune un psiholog.

Nu amâna la infinit ceea ce vrei să trăiești

Dacă ai vise de urmărit, o viață mai bună sau lucruri pe care trebuie să le îndrepți, nu cădea în capcana de a crede că le vei realiza „într-o zi”. Altfel, vei ajunge ca oamenii intervievați de Bronnie Ware, o asistentă medicală paliativă care a vorbit cu pacienți aflați pe moarte despre cele mai mari regrete ale lor.
Vrei să știi care a fost regretul numărul unu în fața morții?

„Aș fi vrut să am curajul să trăiesc o viață cu adevărat proprie, nu viața pe care o așteptau alții de la mine”.

Există momente când amânarea strategică poate fi cea mai bună decizie. Dar numai atunci când ai analizat cu atenție toate opțiunile. Ceea ce nu îți dorești este evitarea, amânarea sau negarea. Astfel, s-ar putea să constați că timpul se scurge. Vei privi în urmă și te vei întreba de ce nu ai dus niciodată viața pe care ți-ai propus-o.

„Nimeni nu regretă că trăiește o viață urmărind pe deplin lucrurile în care crede.
Chiar dacă vremurile devin dificile. Chiar și atunci când lucrurile nu ies exact așa cum ți-ai propus. Nu ai regrete. Pentru că energia ta curge către o anumită direcție”, spune un psiholog.

O decizie fermă te schimbă

Treci prin viață cu mai multă încredere. Da, necesită și puțin curaj, dar vei descoperi că ai mai mult putere odată ce ai ales o direcție în care să îți duci viața. Rareori întâlnim pe cineva care să știe exact ce va face pentru tot restul vieții. Nu primim o hartă a viitorului. Tot ce primim este oportunitatea de a lua deciziile corecte. Vestea bună este că asta e tot ce ai nevoie.

Dacă vei continua să iei deciziile care ți se par potrivite pentru acest capitol al vieții tale (în loc să le amâni până când vei avea un plan perfect), se va întâmpla ceva interesant. E ca și cum viața ar începe să conspire cu tine pe măsură ce, în sfârșit, începi să acționezi.

„Trebuie să restrângi diferența dintre ceea ce știi și ceea ce nu știi. Trebuie să te confrunți cu incertitudinile. Trebuie să accepți aceste necunoscute pentru ceea ce sunt. Acest lucru te face să nu mai aștepți și să începi să planifici”, spun specialiști.

Nu uita, viața ta nu rămâne niciodată la fel. Așa că ai putea la fel de bine să o conduci. Ai putea la fel de bine să preiei controlul.

