David Grigore, un tânăr de 22 de ani, a murit într-un accident cumplit. Un băiețel de 2 ani a rămas fără tată

Tragedie fără margini în Giurgiu! Un tânăr în vârstă de 22 de ani s-a stins în urma unui accident rutier. Toate detaliile în articol.

Totul se întâmpla pe data de 12 ianuarie 2026, în localitatea Bulbucata, județ Giurgiu. Accidentul tragic s-a petrecut în miezul zilei, după ce un șofer nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, ar fi pierdut controlul autotuturismului și ar fi intrat în două mașini care erau parcate.

David Grigore, un tânăr de 22 de ani, a murit într-un accident cumplit

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin, a fost solicitat elicopterul SMURD.

Din cauza rănilor grave, șoferul a fost preluat de elicopter și transportat la un spital din capitală.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

După 5 zile de la momentul accidentului, soția tânărului a făcut anunțul trist al morții lui și a postat un mesaj cutremurător. David Grigore a lăsat în urmă o femeie îndurerată și un copil fără tată.

„Nu credeam vreodată nici în cel mai urat coșmar al vieții mele ca va veni clipa în care va trebui să accept ca nu mai ești cu mine. Iubitule, dacă iubirea mea te-ar fi salvat, te-aș fi făcut nemuritor, din păcate nu a stat nimic în puterea mea și mă doare, mă doare sufletul ca a trebuit să suporți tu așa ceva. Iubitule, îți promit ca aici pe pământ, eu nu te voi dezamăgi niciodată așa cum nici tu nu ai făcut-o, îți promit ca amintirea ta va fi veșnic curată în inimile tuturor. Știu ca tu trăiești prin Noah, rodul iubirii noastre care, doar el mă mai ține în viață acum și nu știu ce să-i spun, cum să-i spun ca tu nu mai ești aici. Îți promit ca, iubirea noastră va dăinui atât în ceruri cat și pe pământ! Te iubesc de la pământ la cer, sufletul din mine, dragostea mea curată ! Ai fost un tată de excepție, un soț bun și iubitor, ai fost acasă, ai fost sprijin și ajutor! Drum lin la ceruri, ai plecat cu jumate din inima mea!”

