Două persoane au murit, după ce casa lor a luat foc, în Bacău. Aveau 43 și 45 de ani

O tragedie a zguduit comuna Gura Văii din județul Bacău, după ce doi frați și-au pierdut viața în urma unui incendiu care le-a cuprins locuința. Evenimentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, iar pompierii sosiți la fața locului nu au mai putut salva victimele.

Cei doi frați, o femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, au murit carbonizați, după ce casa lor, cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, a fost cuprinsă de flăcări. Intervenția a fost rapidă, la fața locului fiind trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și echipaje suplimentare de la Detașamentul de Pompieri Onești.

Din păcate, eforturile salvatorilor nu au fost suficiente pentru a-i salva pe frați, care și-au pierdut viața în incendiu. Autoritățile au stabilit că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un coș de fum sau un burlan deteriorat.

„La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fără risc de propagare la vecinătăți. Din păcate, în urma evenimentului au rezultat două victime: o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 45 de ani, și o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum sau burlanul deteriorat. ISU Bacău reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a coșurilor de fum și a instalațiilor de evacuare a fumului pentru prevenirea unor astfel de evenimente tragice.”, a transmis Anca Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

În urma tragediei, comunitatea din Gura Văii este profund afectată de pierderea celor doi frați. Autoritățile trag un semnal de alarmă și recomandă locuitorilor să verifice periodic instalațiile de încălzire și coșurile de fum ale locuințelor, pentru a preveni astfel de evenimente dramatice pe viitor.

Polițiștii au deschis un dosar și continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la dezastrul în care două persoane și-au pierdut viața.

CITEȘTE ȘI: O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză

Localitatea în care au murit 14 oameni în doar 10 zile. Ce părere au autoritățile