Acasă » Știri » Două persoane au murit, după ce casa lor a luat foc, în Bacău. Aveau 43 și 45 de ani

Două persoane au murit, după ce casa lor a luat foc, în Bacău. Aveau 43 și 45 de ani

De: Andreea Stăncescu 16/01/2026 | 12:08
Două persoane au murit, după ce casa lor a luat foc, în Bacău. Aveau 43 și 45 de ani
Două persoane și-au peirdut viața / Sursa foto: ISU Bacău

O tragedie a zguduit comuna Gura Văii din județul Bacău, după ce doi frați și-au pierdut viața în urma unui incendiu care le-a cuprins locuința. Evenimentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, iar pompierii sosiți la fața locului nu au mai putut salva victimele.

Cei doi frați, o femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, au murit carbonizați, după ce casa lor, cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, a fost cuprinsă de flăcări. Intervenția a fost rapidă, la fața locului fiind trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și echipaje suplimentare de la Detașamentul de Pompieri Onești.

Din păcate, eforturile salvatorilor nu au fost suficiente pentru a-i salva pe frați, care și-au pierdut viața în incendiu. Autoritățile au stabilit că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un coș de fum sau un burlan deteriorat.

„La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fără risc de propagare la vecinătăți. Din păcate, în urma evenimentului au rezultat două victime: o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 45 de ani, și o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum sau burlanul deteriorat. ISU Bacău reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a coșurilor de fum și a instalațiilor de evacuare a fumului pentru prevenirea unor astfel de evenimente tragice.”, a transmis Anca Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

Sursă foto: Freepik

În urma tragediei, comunitatea din Gura Văii este profund afectată de pierderea celor doi frați. Autoritățile trag un semnal de alarmă și recomandă locuitorilor să verifice periodic instalațiile de încălzire și coșurile de fum ale locuințelor, pentru a preveni astfel de evenimente dramatice pe viitor.

Polițiștii au deschis un dosar și continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la dezastrul în care două persoane și-au pierdut viața.

CITEȘTE ȘI: O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză

Localitatea în care au murit 14 oameni în doar 10 zile. Ce părere au autoritățile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
Știri
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Știri
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”, recrutați online de către Moscova
Digi24
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”,...
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
go4it.ro
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis ...
Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis sacul nu i-a venit să creadă
Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a ...
Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a pierdut audiență, ci identitatea”
Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple
Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple
Vezi toate știrile
×