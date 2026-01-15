Localitatea în care au murit 14 oameni în doar 10 zile. Ce părere au autoritățile

Morți suspecte în Castiglion Fiorentino, o localitate din regiunea Toscana (provincia Arezzo), unde trăiesc aproximativ 12.800 de locuitori. Subiectul a trezit o amplă dezbatere după postarea primarului Mario Agnelli despre numărul de decese înregistrate în primele săptămâni din 2026.

Agnelli a menționat că în primele 10 zile ale anului au murit 14 oameni, situație cu care nu s-a confruntat nici în pandemie. Agnelli a spus despre această poveste că este „în afara normalului”.

„Ar putea fi o coincidență, o perioadă deosebit de nefericită”, a spus el, subliniind în același timp că intenționează să „încerce să înțeleagă motivele”. Creșterea numărului de decese pare să se extindă și în alte locuri din provincia Arezzo.

„Profit de această ocazie pentru a-mi exprima cele mai sincere condoleanțe tuturor celor 14 familii care au pierdut persoane dragi, de toate vârstele, în primele zece zile ale acestui an”, a mai spus Agnelli.

Primarul Mario Agnelli nu înțelege de ce mor atât de mulți oameni în Arezzo

În consiliul local, multe voci au criticat mesajul primarului, care, în opinia lor, nu face decât să alarmeze și să afecteze imaginea localității.

În declarațiile preluate de presa italiană, primarul susține că fenomenul ar putea fi o coincidență sau poate avea legătură cu factorii de sezon (frigul, valul de gripă), adăugând că situații similare ar fi semnalate și în alte localități din provincia Arezzo.

„Ar putea fi o coincidență, o perioadă deosebit de ghinionistă sau poate că valul de gripă, care îi afectează pe cei mai vulnerabili, au de-a face cu asta”, a precizat Mario Agnelli.

Primarul Mario Agnelli se teme că numărul total de decese din acest an ar putea depăși semnificativ cele 133 de morți înregistrate anul trecut.„Trecerea de la un deces la fiecare trei zile la mai mult de unul pe zi nu este plăcută”.

„Mi s-a spus că acest lucru nu este specific provinciei noastre, Arezzo. La San Donato, principalul spital pentru zona Arezzo, au fost înființate simultan 17 morgi. Ne confruntăm cu o situație anormală, inexplicabilă în acest moment, dar ale cărei motive trebuie explorate”, a mai spus primarul Mario Agnelli, marcat de lucrurile pe care le trăiește.

