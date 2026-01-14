Acasă » Știri » Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova au fost publicate. Ce boală i-au descoperit legiștii, la doar două zile de la naștere

Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova au fost publicate. Ce boală i-au descoperit legiștii, la doar două zile de la naștere

De: Simona Tudorache 14/01/2026 | 16:50
Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova au fost publicate. Ce boală i-au descoperit legiștii, la doar două zile de la naștere

Bebelușul care s-a stins din viață la două zile după naștere a murit de insuficiență cardio respiratorie – pneumonie interstițială. Micuțul a venit pe lume prin cezariană, într-o clinică privată din Craiova. Atunci, nimic nu anunța acest final trist.

A doua zi de la naștere, pe 11 ianuarie, i-au fost recoltate analize iar rezultatele au arătat că proteina reactivă este puțin mai mare decât ar fi trebuit. S-a decis atunci să îi fie administrat un tratament, despre care părinții susțin că nu au primit prea multe date.

Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova

A doua zi, bebelușul a avut o stare de rău. Sănătatea i s-a degradat vizibil și a fost resuscitat manual. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el și a fost declarat decesul.

Simona și Radu, părinții micuțului, trăiesc acum o tragedie și nu își explică cum s-a ajuns la acest coșmar. Ei vor să își caute dreptatea în instanță, așa că au depus plângere la Colegiul Medicilor și la Poliție. Conform autopsiei, bebelușul a murit din cauza pneumoniei interstațiale.

Ce este pneumonia interstițială

Pneumonia interstițială reprezintă o inflamație a spațiilor dintre sacii de aer din plămâni (alveole) și vasele de sânge din jurul acestora. Afecțiunea poate duce și la o cicatrizare progresivă a țesutului pulmonar. Ca parte a acestui proces, țesutul pulmonar se îngroașă și se rigidizează, ceea ce îngreunează extinderea și umplerea cu aer a plămânilor.

La un moment dat, cicatricile cauzate de boala pulmonară interstițială îngreunează respirația și aportul de oxigen în fluxul sanguin. Multe persoane cu boli interstițiale au dificultăți de respirație în timpul unei activități și pot avea o tuse seacă supărătoare. Boala pulmonară interstițială poate avea numeroase cauze, așa că tratamentul variază.

Boala se poate agrava lent sau rapid, într-un ritm care adesea nu poate fi prevăzut. Odată ce apare cicatrizarea pulmonară, aceasta, în general, nu este reversibilă. Tratamentul pentru această afecțiune se concentrează pe prevenirea apariției unor noi cicatrici, gestionarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții. Medicamentele pot încetini deteriorarea cauzată de pneumonia interstițială, dar mulți oameni nu își mai folosesc niciodată pe deplin plămânii.

Foto: Pixabay

Citește și: Tragedie în Spania! Trei copii români de 8 luni, 2 și 4 ani, și încă 2 adulți, morți în urma unui teribil accident rutier

Citește și: Noemi și Bogdan au cedat când și-au văzut micuții fără viață! Primele imagini de la priveghi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008. A fost primul reporter CNN pe care România și Kanal D l-au avut
Știri
Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008. A fost primul reporter CNN pe care România și Kanal D l-au…
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat
Știri
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008. A fost primul reporter CNN pe care România și Kanal D l-au avut
Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008. A fost primul reporter CNN pe care România și Kanal D l-au avut
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat
Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele ...
Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”
Se schimbă legea. Ce vor păți șoferii care nu își achită amenzile la timp
Se schimbă legea. Ce vor păți șoferii care nu își achită amenzile la timp
Avertisment de ninsoare severă emis de meteorologii Accuweather în București. La ce oră începe
Avertisment de ninsoare severă emis de meteorologii Accuweather în București. La ce oră începe
BANC | „Scuze pentru deranj, sunt soțul fostei tale soții”
BANC | „Scuze pentru deranj, sunt soțul fostei tale soții”
Vezi toate știrile
×