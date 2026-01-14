Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova au fost publicate. Ce boală i-au descoperit legiștii, la doar două zile de la naștere

Bebelușul care s-a stins din viață la două zile după naștere a murit de insuficiență cardio respiratorie – pneumonie interstițială. Micuțul a venit pe lume prin cezariană, într-o clinică privată din Craiova. Atunci, nimic nu anunța acest final trist.

A doua zi de la naștere, pe 11 ianuarie, i-au fost recoltate analize iar rezultatele au arătat că proteina reactivă este puțin mai mare decât ar fi trebuit. S-a decis atunci să îi fie administrat un tratament, despre care părinții susțin că nu au primit prea multe date.

Rezultatele autopsiei bebelușului mort din Craiova

A doua zi, bebelușul a avut o stare de rău. Sănătatea i s-a degradat vizibil și a fost resuscitat manual. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el și a fost declarat decesul.

Simona și Radu, părinții micuțului, trăiesc acum o tragedie și nu își explică cum s-a ajuns la acest coșmar. Ei vor să își caute dreptatea în instanță, așa că au depus plângere la Colegiul Medicilor și la Poliție. Conform autopsiei, bebelușul a murit din cauza pneumoniei interstațiale.

Ce este pneumonia interstițială

Pneumonia interstițială reprezintă o inflamație a spațiilor dintre sacii de aer din plămâni (alveole) și vasele de sânge din jurul acestora. Afecțiunea poate duce și la o cicatrizare progresivă a țesutului pulmonar. Ca parte a acestui proces, țesutul pulmonar se îngroașă și se rigidizează, ceea ce îngreunează extinderea și umplerea cu aer a plămânilor.

La un moment dat, cicatricile cauzate de boala pulmonară interstițială îngreunează respirația și aportul de oxigen în fluxul sanguin. Multe persoane cu boli interstițiale au dificultăți de respirație în timpul unei activități și pot avea o tuse seacă supărătoare. Boala pulmonară interstițială poate avea numeroase cauze, așa că tratamentul variază.

Boala se poate agrava lent sau rapid, într-un ritm care adesea nu poate fi prevăzut. Odată ce apare cicatrizarea pulmonară, aceasta, în general, nu este reversibilă. Tratamentul pentru această afecțiune se concentrează pe prevenirea apariției unor noi cicatrici, gestionarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții. Medicamentele pot încetini deteriorarea cauzată de pneumonia interstițială, dar mulți oameni nu își mai folosesc niciodată pe deplin plămânii.

Foto: Pixabay

