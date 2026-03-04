Acasă » Știri » El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă

De: Anca Chihaie 04/03/2026 | 11:25
O tragedie de proporții a lovit comunitatea din județul Botoșani la începutul acestei săptămâni, după ce un elev în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața în mod neașteptat, în urma unui incident petrecut la școală. Evenimentul dramatic a avut loc marți, 3 martie 2026, în timpul orei de educație fizică, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

Potrivit informațiilor disponibile, adolescentul participa la activitățile sportive alături de colegii săi când, la un moment dat, s-a prăbușit brusc la podea. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, fără semne evidente care să anunțe starea gravă ce urma să se instaleze. Cadrele didactice au intervenit imediat și au solicitat ajutor medical de urgență.

Cine este elevul de 14 ani care a murit la ora de sport

Dănuț, un elev în vârstă de doar 14 ani, și-a pierdut viața în mod neașteptat după ce i s-a făcut rău în timpul orei de educație fizică. Incidentul tragic a avut loc marți, 3 martie 2026, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, acolo unde adolescentul învăța și își petrecea zilnic timpul alături de colegi.

La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță, care i-a acordat primele îngrijiri și l-a transportat de urgență la spital. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, organismul tânărului nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. La scurt timp după internare, medicii au constatat decesul, cauza fiind un stop cardio-respirator.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie, colegi și profesori. Elevul, descris de cei care l-au cunoscut drept un copil plin de energie și speranță, se afla în ultimul an de gimnaziu și se pregătea pentru admiterea la liceu. Moartea sa fulgerătoare a întrerupt planuri, visuri și așteptări, lăsând în urmă o durere profundă.

„Astăzi (n.r. 3 martie 2026), zborul plin de viață al lui Dănuț a fost frânt mult prea devreme, la doar 14 ani …

Plecarea fulgerătoare a elevului Hîrtie Darius – Daniel ne-a cutremurat pe toți, lăsând în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte, o pierdere de neînlocuit și un moment tragic care marchează profund întreaga comunitate școlară din județul Botoșani. Gândurile noastre se îndreaptă cu compasiune către familia îndurerată, colegii săi și cadrele didactice care l-au cunoscut și prețuit.

Suntem alături de ei în aceste momente de durere copleșitoare și vom acorda întregul sprijin necesar pentru a-i ajuta să găsească mângâiere în suferință.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Dănuț, să-i călăuzească zborul în lumină, iar inimile celor care-l plâng să fie întărite de iubirea și amintirea sa!”, a transmis Bogdan Suruciuc, Inspector școlar general.

