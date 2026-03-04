El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă

O tragedie de proporții a lovit comunitatea din județul Botoșani la începutul acestei săptămâni, după ce un elev în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața în mod neașteptat, în urma unui incident petrecut la școală. Evenimentul dramatic a avut loc marți, 3 martie 2026, în timpul orei de educație fizică, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

Potrivit informațiilor disponibile, adolescentul participa la activitățile sportive alături de colegii săi când, la un moment dat, s-a prăbușit brusc la podea. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, fără semne evidente care să anunțe starea gravă ce urma să se instaleze. Cadrele didactice au intervenit imediat și au solicitat ajutor medical de urgență.

Cine este elevul de 14 ani care a murit la ora de sport

La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță, care i-a acordat primele îngrijiri și l-a transportat de urgență la spital. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, organismul tânărului nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. La scurt timp după internare, medicii au constatat decesul, cauza fiind un stop cardio-respirator.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie, colegi și profesori. Elevul, descris de cei care l-au cunoscut drept un copil plin de energie și speranță, se afla în ultimul an de gimnaziu și se pregătea pentru admiterea la liceu. Moartea sa fulgerătoare a întrerupt planuri, visuri și așteptări, lăsând în urmă o durere profundă.