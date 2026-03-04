Greșeala care îți umflă facturile la curent. Ce trebuie să faci în fiecare lună

Trebuie să acordați o mare atenție perioadei în care trebuie să plătiți consumul de curent, pentru că în caz contrar riscați să scoateți mai mulți bani din buzunare decât sunteți obișnuiți. Mulți oameni se trezesc cu facturi umflate și dau vina pe cei care se ocupă de întocmirea lor, când, de fapt, cei vinovați au fost chiar ei înșiși. La această greșeală se adaugă și tastarea eronată a cifrelor, iar pentru a rectifica nu ai la dispoziție puțin timp.

Românii trebuie să fie precauți și să respecte termenele limită scrise pe facturile de energie electrică. Dacă cifrele consumului nu sunt trimise în timp util, clientul poate fi penalizat, iar în momentul în care va primi facturile, va avea un șoc. Dacă trimiți indexul după ce termenul limită a fost depășit, ar trebui să știi că facturile nu vor afișa realitatea. Pe lângă asta, riști să plătești sume de bani exagerate, dar nu din cauza prețului la unitatea de putere electrică.

Ce se întâmplă

De obicei se întâmplă greșeli care le aduc goluri în buzunare oamenilor: nerespectarea termenelor de transmitere a informațiilor și tastarea greșită a cifrelor din index. În cazul în care indexul pe care l-ai trimis a fost la câteva luni distanță după ce a trecut data menționată în factură, vei suporta plata exagerată a facturii. Inițial, vei primi o factură estimativă în baza cuantumului probabil de consum, care se calculează în funcție de câți kilowați au fost înregistrați anterior. Spre exemplu, dacă nu trimiteți indexul pe o perioadă de trei luni, factura pe care o veți primi va fi de 500 de lei peste cea normală, din cauza penalizărilor și a întârzierii.

În plus, dacă tastați greșit indexul, potrivit reprezentanților EON:

Poți modifica un index trimis greșit doar până la finalul zilei următoare trimiterii greșite, dacă următoarea zi este încă în intervalul activ. În acest caz, poți relua pașii de transmitere a index-ului. Ex: Ai trimis un index greșit astăzi la ora 14:00. Poți transmite indexul corect până mâine la ora 23:59. Dacă nu mai ești în perioada activă de transmitere a autocitirii, cantitatea facturată va fi conform indexului trimis, au înștiințar reprezentanții EON.

