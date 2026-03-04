Acasă » Știri » Reacția lui Donald Trump după amenințarea Iranului cu închiderea Strâmtoarei Ormuz

De: Elisa Tîrgovățu 04/03/2026 | 13:15
Președintele Statelor Unite este pregătit să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. Asta după ce Iranul a amenințat că va „arde” orice navă străină care încearcă să traverseze Ormuz. Donald Trump a declarat că, dacă situația o va impune, va acționa cât mai repede posibil.

Anunțul liderului de la Casa Albă vine în contextul în care Strâmtoarea Ormuz constituie principala rută energetică a lumii: aproape 20% din petrolul comercialiazat global și până la 30% din gazul natural lichefiat tranzitează această zonă.

Operațiunea militară împotriva Iranului a dus la blocarea traficului maritim, prin urmare, Theranul, care deține controlul asupra țărmului nordic, a anunțat suspendarea comerțului prin strâmtoare.

„Cu efect IMEDIAT, am ordonat Corporației Financiare pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC) să furnizeze, la un preț foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a TUTUROR transporturilor maritime, în special a celor de energie, care traversează Golful. Acest serviciu va fi disponibil pentru toate companiile de transport maritim. Dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil. Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura LIBERA CIRCULAȚIE a ENERGIEI către LUME. PUTEREA ECONOMICĂ și MILITARĂ a Statelor Unite este CEA MAI MARE DE PE PĂMÂNT — Vor urma și alte acțiuni”, a scris președintele american, pe Truth Social.

Escaladarea conflictului s-a soldat cu moartea a șase militari americani și la atacuri asupra Ambasadei SUA din Arabia Saudită. Astfel, instalațiile petroliere au devenit ținte pentru Iran. Arabia Saudită și Qatarul au fost afectate, iar navele din Ormuz au fost atacate. Potrivit Washington, au fost scufundate 11 nave iraniene și urmează să pună accent pe interceptarea rachetelor. În același timp, Marco Rubio a promis măsuri împotriva scumpiri petrolului.

Mojtaba Khamenei ar fi fost ales liderul suprem al Iran

Cu toate că inițial fusese raportat mort, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem Ali Khamenei, ar fi în stare bună și chiar are gestiona probleme importante ale țării sale și ale familiei. Iranian International îl prezintă ca noul lider suprem al Iranului, însă vestea nu a fost confirmată până în prezent. Bombardamentul israelian asupra Adunării Experților din Qom a avut loc în timpul unei reuniuni pentru alegerea liderului.

