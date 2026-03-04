Acasă » Știri » Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas

De: Elisa Tîrgovățu 04/03/2026 | 14:05
Sursă foto: Facebook

Actriță și model, Annabel Schofield a devenit un simbol al modei londoneze în anii 1980 și era cunoscută publicului larg pentru rolul Laurel Ellis din celebrul serial Dallas. Vedeta a murit la Los Angeles din cauza complicațiilor care au survenit după ce a fost diagnosticată cu cancer. Anunțul a fost publicat astăzi, însă actrița s-a stins din viață în ultima zi a lunii februarie.

Născută pe 4 septembrie 1963, în Llanelli, Țara Galilor, Annabel Schofield a avut prilejul de a fi crescută într-un mediu legat de cinema. Tatăl vedetei a fost un producător britanic cu merite în marile succese hollywoodiene ale anilor 1990.

Înainte de a cocheta cu televiziunea, actrița a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei londoneze din anii 1980, o perioadă marcată de influența New Romantics, moștenirea punk și stilul inovator al designerilor precum Vivienne Westwood și Katherine Hamnett.

Vedeta a fost reprezentată de agenția londoneză Take Two. Astfel, a apărut pe mai multe coperți internaționale, inclusiv nenumărate articole pentru ediția italiană a Vogue Italia. Totodată, ea a participat la campanii pentru mărci precum Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon și Boots No. 7.

Annabel a jucat 12 episoade în serialul Dallas

Un pilon care a contribuit la faima internațională a actriței a constat într-o reclamă pentru Bugle Boy. Vedeta rostea replica: „Scuzați-mă, purtați blugi Bugle Boy?”, în timp ce conducea un Ferrari negru în deșert.

Sursă foto: Facebook
Sursă foto: Facebook

Apogeul carierei sale a găsit-o în Los Angeles. Acolo a obținut un rol în 12 episoade din Dallas (1988), alături de Larry Hagman, care îl interpreta pe faimosul J.R. Ewing.

Personajul ei, Laurel Ellis, este o tânără superbă și ambițioasă care intră în scenă în mijlocul sezonului serialului. Aduce cu ea noi tensiuni romantice și dinamici de putere. Ellis este implicată într-o relație care se întrepătrunde cu echilibrul delicat al familiei Ewing, ajungând inevitabil în orbita manipulărilor și jocurilor psihologice ale lui J.R. Ewing.

Laurel reprezintă clasica „outsideră” care, odată intrată în lumea nemiloasă a petrolului și a intrigilor familiei texane, descoperă cât de dificil este să rămâi independentă.

