Când va avea loc finala Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul

Eurovision România va aduce pe scenă 12 artiști care concurează pentru a reprezenta România la finala internațională de la Viena. Finala se anunță a fi un spectacol complex, cu elemente tehnice moderne și momente artistice elaborate, menite să ofere publicului o experiență de televiziune de înalt nivel.

Studioul 3 al TVR a fost pregătit special pentru această ediție, cu peste 200 de metri pătrați de ecrane LED de înaltă rezoluție și mai mult de 170 de aparate de iluminat inteligent. Această infrastructură va permite integrarea coregrafiilor elaborate, a efectelor vizuale și a elementelor de scenografie într-un mod care să amplifice impactul fiecărei prestații.

Când va fi finala Eurovision România 2026

Pe 4 martie, Televiziunea Română va difuza în direct finala Selecției Naționale Eurovision 2026, începând cu ora 20:00, oferind telespectatorilor oportunitatea de a urmări un spectacol de mare amploare, care combină muzica, dansul și elementele vizuale spectaculoase.

Show-ul va include, pe lângă competiția celor 12 artiști, momente artistice speciale și secvențe de divertisment menite să întrețină atmosfera. Printre acestea se numără un segment dedicat Andreei Bălan, care va combina muzica cu dansul și acrobațiile scenice.

Marea Finală Eurovision România 2026 va avea loc în data de 4 martie, atunci când juriul va alege câștigătorul. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, iar prezentatorii evenimentului sunt actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă.

Evenimentul nu se limitează doar la competiția propriu-zisă. Publicul va avea ocazia să urmărească interacțiunea artiștilor cu prezentatorii și cu echipa de producție, atât în backstage, cât și în zonele dedicate fanilor. Această abordare reflectă tendința internațională de a face show-ul mai interactiv și mai conectat cu publicul, oferind o experiență completă și captivantă.

Finala Eurovision România 2026 va dura aproximativ două ore și jumătate, iar rezultatul competiției va fi anunțat în jurul orei 22:45.

Pentru Daniel Nuţă prezența pe scena Eurovision România 2026 este o onoare. Acesta este entuziasmat și curios să afle, la rândul lui, câștigătorul.

„Eurovision este unul dintre reperele esenţiale pentru muzica românească – o scenă pentru talente noi şi pentru artişti care au ceva important de spus în industria muzicală locală și europeană. Tocmai de aceea am acceptat să fac parte din acest show şi să contribui, chiar şi cu o mică parte, la un moment important pentru un artist român și pentru România, ulterior, în finala de la Viena”, a declarat și Daniel Nuţă.

Câștigătorul ales în data de 4 martie o să reprezinte România în etapa internațională a competiției. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

Mihai Trăistariu, revoltat de schimbările de la Eurovision 2026. Acuzații grave: „Care-și plătește mai multe vizualizări!”

Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: „Suntem condamnați”