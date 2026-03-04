Acasă » Știri » Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic

Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic

De: David Ioan 04/03/2026 | 14:20
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic

Adrian Petre și-a exprimat regretul față de eliminarea din competiția Survivor, deși în timpul concursului afirmase în repetate rânduri că își dorește să se întoarcă acasă.

După revenirea în România, fostul concurent din tribul Războinicilor a descoperit că absența sa a coincis cu o serie de evenimente neașteptate, care l-au luat prin surprindere.

Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor

Fotbalistul a povestit că, imediat după sosirea din Republica Dominicană, a fost chemat la Federația Română de Fotbal pentru a oferi informații în legătură cu un scandal de pariuri sportive în care a fost implicată echipa la care era legitimat, CS Păulești, formație din Liga a 3-a.

Situația l-a surprins, având în vedere că plecase în competiție cu gândul de a se detașa de problemele de acasă. Într-un clip postat pe TikTok, Adrian Petre a comentat cu ironie contextul în care s-a întors în țară:

„Când ai plecat acasă de la Survivor pentru a avea liniște și începe mare scandal cu pariurile, vine războiul mondial și FCSB e în play-out…Mai bine stăteam în banca mea”, scrie fostul atacant al FSCB.

Cugetările lui Adi Petre după plecarea de la Survivor. Foto: TikTok

Prin ce trece acum fostul războinic

Deși în timpul concursului a declarat că își dorește să părăsească Survivor, momentul eliminării l-a afectat mai mult decât anticipase. După duelul pierdut în fața lui Lucian Popa, sportivul a mărturisit că trăiește sentimente contradictorii, oscilând între dorința de a reveni acasă și regretul de a încheia experiența.

„E un sentiment ciudat cel care mă încearcă. Pe de o parte, mă resemnasem cu gândul că plec, pentru că a fost decizia mea, dar pe o de o parte, atunci când realizezi că chiar e momentul să pleci, că ai pierdut, te încarcă un sentiment de deznădejde (…) Singurul lucru care mă bucură este că voi întoarce acasă, la familie. Familia este pentru mine cel mai important lucru și abia aștept să le iau în brațe pe Ariana, pe Anastasia, să le văd, să trăiesc momente alături de ele (…) Pentru mine, asta e cel mai important”, a spus Adrian Petre la Survivor.

CITEŞTE ŞI: Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor

Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”
Știri
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam…
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Știri
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din...
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
Gandul.ro
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
go4it.ro
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
Gandul.ro
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam ...
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte
Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte
Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri
Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri
Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas
Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, ...
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
Vezi toate știrile
×