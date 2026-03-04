Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic

Adrian Petre și-a exprimat regretul față de eliminarea din competiția Survivor, deși în timpul concursului afirmase în repetate rânduri că își dorește să se întoarcă acasă.

După revenirea în România, fostul concurent din tribul Războinicilor a descoperit că absența sa a coincis cu o serie de evenimente neașteptate, care l-au luat prin surprindere.

Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor

Fotbalistul a povestit că, imediat după sosirea din Republica Dominicană, a fost chemat la Federația Română de Fotbal pentru a oferi informații în legătură cu un scandal de pariuri sportive în care a fost implicată echipa la care era legitimat, CS Păulești, formație din Liga a 3-a.

Situația l-a surprins, având în vedere că plecase în competiție cu gândul de a se detașa de problemele de acasă. Într-un clip postat pe TikTok, Adrian Petre a comentat cu ironie contextul în care s-a întors în țară:

„Când ai plecat acasă de la Survivor pentru a avea liniște și începe mare scandal cu pariurile, vine războiul mondial și FCSB e în play-out…Mai bine stăteam în banca mea”, scrie fostul atacant al FSCB.

Prin ce trece acum fostul războinic

Deși în timpul concursului a declarat că își dorește să părăsească Survivor, momentul eliminării l-a afectat mai mult decât anticipase. După duelul pierdut în fața lui Lucian Popa, sportivul a mărturisit că trăiește sentimente contradictorii, oscilând între dorința de a reveni acasă și regretul de a încheia experiența.

„E un sentiment ciudat cel care mă încearcă. Pe de o parte, mă resemnasem cu gândul că plec, pentru că a fost decizia mea, dar pe o de o parte, atunci când realizezi că chiar e momentul să pleci, că ai pierdut, te încarcă un sentiment de deznădejde (…) Singurul lucru care mă bucură este că voi întoarce acasă, la familie. Familia este pentru mine cel mai important lucru și abia aștept să le iau în brațe pe Ariana, pe Anastasia, să le văd, să trăiesc momente alături de ele (…) Pentru mine, asta e cel mai important”, a spus Adrian Petre la Survivor.

