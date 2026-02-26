Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța

Duminica trecută, tribul Războinicilor a trăit șocul serii: Adrian Petre a părăsit Survivor după duelul tensionat cu Lucian Popa. Fostul fotbalist nu a pierdut doar o competiție, ci și multe experiențe care l-au marcat. Primele clipe după ieșirea din Republica Dominicană l-au dus direct la telefonul către soție, iar recunoașterea lui simplă, că decizia a fost corectă, ascunde povești nespuse. Foamea, nopțile fără somn și tensiunea psihică au cântărit mai mult decât orice probă, iar conflictele din trib au lăsat urme adânci.

În interviul exclusiv pentru CANCAN.RO, Adrian Petre vorbește fără rezerve despre relațiile cu colegii, lecțiile dure învățate și cum va continua să fie prezent în online.

CANCAN.RO: Spune-ne, care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai ieșit din competiție?

Adi Petre: Mi-am sunat soția, iar momentul m-a făcut să realizez că am luat decizia corectă.

CANCAN.RO: Cu ce probleme te-ai confruntat la Survivor? Ce ți s-a părut mai greu: probele sau condițiile?

Adi Petre: Condițiile au fost mai grele decât probele. Foamea, lipsa somnului și presiunea psihică cântăresc enorm.

”Am luptat până la capăt”

CANCAN.RO: Care sunt amintirile pe care le vei păstra din competiție?

Adi Petre: Momentele de victorie cu echipa, îmbrățișările după jocuri și sentimentul că, indiferent de rezultat, am luptat până la capăt.

CANCAN.RO: Ce părere ai avut despre conflictele care s-au iscat în tribul vostru? Crezi că v-au afectat rezultatele la jocuri?

Adi Petre: Conflictele sunt inevitabile când oamenii sunt puși sub presiune. Da, uneori acestea ne-au afectat concentrarea, dar ele fac parte din dinamica unei competiții intense.

CANCAN.RO: Am văzut că ți-ai lansat deja un canal de YouTube. Vei fi mai activ în perioada următoare, în mediul online?

Adi Petre: Da, vreau să fiu mai prezent. Oamenii au fost alături de mine și vreau să le ofer transparență, să împărtășesc experiențe și lecții învățate.

Citește și: De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026. Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani: „A zis că trebuie…”

Ce face Laura Giurcanu în timp ce sora ei luptă la Survivor. Telefonul influenceriței, în centrul atenției

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.