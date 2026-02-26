Acasă » Exclusiv » Ce nu face un iubit dedicat! Tonghi a transformat BMW-ul pastelat al Alexiei Eram în utilitară

De: Andrei Iovan 26/02/2026 | 22:15
Ce nu face un iubit dedicat! Tonghi a transformat BMW-ul pastelat al Alexiei Eram în utilitară
În luna iubirii, când credeam că le-am văzut pe toate, iată că cel care ne surprinde este nimeni altul decât iubitul Alexiei Eram. Păi ce altă dovadă de iubire mai mare există, dacă nu să rezolvi situația la foc automat? Iar episodul de astăzi este cel puțin interesant. Un fel de Fast&Furious, varianta cu mobilă ieșită prin trapa mașinii. Mașina ei, evident! Pe care Tonghi o conduce cu mare atenție, să nu care cumva să facă vreo boacănă, după Dragobete. Și iată cum BMW-ul pastelat al Alexiei a fost folosit pe post de „utilitară”. Dar întrebarea care rămâne e: ce obiect de mobilier căra de zor iubitul șatenei? CANCAN.RO are imagini tari! 

Situația pare anevoioasă la prima vedere, însă dacă stăm să analizăm puțin, nu e nimic complicat. Se pare că Alexia a avut o problemă de logistică, să-i spunem. Un obiect de mobilier lung, masiv, voluminos, care nu a venit cu transport inclus. Nici nu a fost nevoie. Când ai „un Tonghi” care poate rezolva situația, de ce să mai apelezi la serviciile altora?

Iubitul Alexiei Eram cară mobilă cu BMW-ul pastelat al șatenei

El nu e doar iubit, e și șofer și manipulant de marfă, spre norocul fiicei Andreei Esca. Important este că ea are încredere maximă în el, nu doar să aducă în siguranță mobila acasă, ci și să-i conducă bolidul lila pastel.

Tonghi a deschis trapa și a rezolvat problema la foc automat

Nu știm exact ce piesă de mobilier era, care dacă e să ne luăm după lungime, clar era nevoie de un „plan de evacuare”. Nu a fost cazul să apeleze la vreo dubă sau la vreo firmă de mutări. Scena ar fi putut fi descrisă ca o impovizație creativă de moment. BMW-ul Alexiei e o mașină de oraș, pentru apariții scurte, nu pentru cărat mobilă neapărat, dar situația de față a fost una aparte. Chiar dacă portbagajul nu era suficient de încăpător, Tonghi s-a descurcat.

Tonghi a ajustat situația milimetric și a reușit să bage obiectul de mobilier în mașină

A deschis trapa, a tras scaunul din față și a pus mobila pe bancheta din spate și a plecat către destinație. Părea super concentrat la drum, probabil făcea niște calcule mentale de unghiuri și lungimi, care oricum au fost executate și ajustate milimetric. Ce mai conta că mobila misterioasă atrăgea atenția tuturor? Misiunea a fost dusă până la capăt cu brio, asta e cel mai important. A fost doar o problemă tehnică temporară, pentru că e cert că Alexia se poate baza pe iubitul ei.

