Alexia Eram iese zgribulită din club, Tonghi, cu poșeta. Dragostea cere sacrificii!

Alexia Eram, 25 de ani, iese zgribulită și grăbită din Uanderful însoțită de simpaticul ei iubit, Tonghi. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi când, într-un moment de neatenție, se împiedică lângă bordura unde urma să îi preia un Black Cab, după care pornesc spre casă.

Alexia poartă o haină lungă din piele neagră, foarte elegantă. Tonghi, cu o jachetă gri de licean american, îi duce poșeta Christian Dior a Alexiei. Din seria de articole cu ei deducem că lui Tonghi îi place atât de mult să-i țină poșeta Alexiei, încât n-ar strica să-și satisfacă această compulsie și să-și cumpere și el una. Sau mai multe, să se asorteze și cu ținutele roz pe care adoră să le poarte. (vezi aici)

Alexia Eram și Tonghi ies din club prea bine dispuși

Alexia iese pe ușa restaurantului încă zâmbind, semn că a fost cu bună-dispoziție în seara respectivă. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi tineri care par să știe ce vor. Tonghi e protector, o ține cu brațul pe Alexia, ca s-o protejeze cât de cât de vânt, cu toate că el e în tricou și jachetă subțire.

Tonghi pare ceva mai cu chef de viață și poftă de distracție. Alexia, în schimb, pare ceva mai obosită, nu are pe chipul ei tânăr, machiat frumos și discret, același entuziasm cum se vede la Tonghi. Are și ea o vârstă, la 25 de ani nu mai e ca la 20.

Iubitul e atent la nevoile ei, indiferent de circumstanțe

Ce ne frapează însă la Tonghi este că de data asta, pe ger și crivăț, a ieșit din casă fără căciula lui regulamentară, pe care pare să o poarte peste tot. Cele câteva minute de după ieșirea din Uanderful, când așteaptă mașina, sunt cumplite pentru urechi pe gerul nopților din Floreasca. Să nu cumva s-o fi uitat în restaurant.

Cât despre Alexia, ea nu are nevoie de căciulă. În primul rând că i-ar strica părul aranjat atât de elegant. În al doilea rând, felul în care o privește iubitul când îi ține portiera (ce gentleman, bravo, Tonghi!) să urce în mașină cu siguranță o încălzește pe interior.

CITEȘTE ȘI: Imaginile care spun totul: aşa menţin Alexia Eram & iubi flacăra pasiunii aprinsă! Şi-au făcut de cap

ACCESEAZĂ ȘI: Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! “Love is in the air” doar pe jumătate!