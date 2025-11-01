Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! “Love is in the air” doar pe jumătate!

Ce ți-e și cu iubirea asta! Când te lovește, n-ai ce face, dar de data asta cam cu jumătate de măsură. De ce spunem asta, veți vedea imediat. Înainte de toate, să vă prezentăm protagoniștii noștri de astăzi. Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi. CANCAN.RO i-a prins ziua în amiază mare în semi-tandrețuri. Ce sunt alea semi-tandrețuri? Pupici aruncați așa, mai degrabă prietenește. Imaginile vorbesc de la sine, dar și dezamăgirea de pe chipul lui Tonghi.

Noi știm așa, atunci când ești îndrăgostit foc, nu mai ții cont de nimeni și nimic. Chiar dacă ești în public, lași deoparte rușinea și aparențele și aplici un sărut ca la carte. În teorie cam așa e, în practică, meh! După ce au mers la o cafenea din Capitală, a venit momentul ca Alexia Eram și iubi să se despartă. Nu pe bune!

Ci doar să-și ia rămas bun. Iar când te gândești la un cuplu tânăr, cu o relație încă proaspăt, ai crede că focul e mare și fluturașii sunt cu miile în stomac. Iată că nu prea e așa.

Alexia Eram l-a pupat frățește pe iubi

Când să-și ia la revedere, nu am văzut niciun gest cu adevărat romantic. Da, Alexia l-a pupat pe Tonghi, pe obraz, cumva. Dar de ce așa timid? Oare nu voia să fie văzută în tandrețuri cu iubi, în public? Nu știm cu exactitate. Dar gestul ei pare că nu a fost trecut așa ușor cu vederea de partenerul ei. După ce fiica Andreei Esca a plecat, el a rămas bosumflat. Cu privirea în pământ și ușor supărat, și-a văzut în continuare de drum.

În schimb, Alexia a avut și ea ceva treabă, s-a întâlnit cu o prietenă, care a ajutat-o să pună în mașină mai multe haine. S-a cam chinuit șatena să împingă pungile în mașină, însă până la urmă, situația a fost rezolvată. Dar situația cu Tonghi cum rămâne? Alexia, va trebui să te revanșezi data viitoare!

