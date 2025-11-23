Acasă » Exclusiv » Alexia Eram și Tonghi, brunch la Matinée! Mâncarea e top, outfitul mai puțin

Alexia Eram și Tonghi, brunch la Matinée! Mâncarea e top, outfitul mai puțin

De: Adrian Vâlceanu 23/11/2025 | 23:40
Alexia și Tonghi ne demonstrează că obiceiurile oamenilor sunt în continuă schimbare. Pe vremuri vedeam scene de genul ”ea purtând cămașa lui”, culmea ipostazei sexy la mileniali, azi, scena a devenit la Gen Z ”el purtând căciula ei”. Așa să fie? CANCAN.RO are imagini tari.

Pe generația Z nu-i vezi ieșind la 5:00 dimineața din club. Nu. Ei sunt pe mâncare. Așa că nu e surprinzător că Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi, au fost văzuți la Matinee, la una dintre numeroasele mese și gustări pe care le savurează Gen Z în cursul unei zile.

Alexia Eram si Tonghi au ieși la un local din Capitală
Alexia Eram si Tonghi au ieși la un local din Capitală

Cu mâncarea e clar. Dar căciulile? Nu e ca și cum ar avea chelie, cum au milenialii de 45 de ani care poartă căciuli din necesitate și pentru că nu-și permit implanturi. Nu e nici pentru că le-ar fi frig, pentru că îi vezi cu căciuli și în iunie, înfulecând la terase de zici că vor să compenseze lipsurile alimentare ale bunicilor de prin anii 1980.

Alexia Eram a ieșit cu iubitul ei, Tonghi (e cel cu căciulă) la masă

Și de multe ori căciulile le mai și strivesc frizura standard, tip ”broccoli”, pe care o preferă toți din Gen Z. Practic dacă n-ai freză broccoli, n-ai un Labubu prins la ghiozdan, nu ai căciulă și nu ai nici hanorac oversize riști să fii exclus din Gen Z și să fii trecut la mileniali.  În imagini se vede clar că Tonghi are un fes roz, pe care zici că i l-a împrumutat Alexia, să nu răcească.

Fiica Andreei Esca si iubitul au servit cafeluța în doi
Fiica Andreei Esca si iubitul au servit cafeluța în doi

Și dacă nu e căciula ei, atunci avem alt mister. Lui Tonghi chiar pare să-i placă rozul, dacă ne uităm la husa telefonului. Ori are husă roz la telefon pentru că așa vrea, ori se uită în telefonul Alexiei, ceea ce ar fi oarecum deplasat. Dar misterul se complică.

Dar dacă ne uităm și mai jos, vedem adidașii roz cu care e încălțat Tonghi. Care nu pot fi ai Alexiei, pentru că n-are cum să poarte cât Tonghi la picior. Deci dacă adidașii, căciula și husa sunt toate ale lui, atunci clar și poșeta Louis Vuitton de lângă el îi aparține, așa ar fi ținuta asortată ca la carte!

